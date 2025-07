【サンリオキャラクターズ お寿司シリーズ】 8月上旬 発売予定 価格:各429円

サンキューマートは、サンリオキャラクターズと「お寿司」をテーマにした限定アイテムを8月上旬に発売する。価格は各429円。

本商品は、「日本らしさ×かわいさ」を融合させた商品で、「シナモロール」はコーン軍艦やえびにぎり、「ぐでたま」は玉子寿司や茶碗蒸しなど、キャラクターごとに異なるお寿司のデザインを採用した限定アイテムとなっている。

商品には、「シャカシャカアクリルキーホルダー」「ネイルシール」「ミラー&コーム」「台形ポーチ」「ヘアゴム」「アンクルソックス」「ダイカットメモ」「フレークステッカー」「エコバッグ」などがラインナップ。

なお本商品は8月上旬より店頭販売を予定しているほか、公式オンラインショップでは7月10日12時より予約受付を開始する。

※商品ページは、予約開始時に公開となります

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660506