セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年7月4日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 赤いほっぺ Lぬいぐるみ はちみつのうたVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー 『くまのプーさん』 赤いほっぺ Lぬいぐるみ はちみつのうたVer.

登場時期:2025年7月4日より順次

サイズ:全長約20×15×29cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2011年公開の映画『くまのプーさん』から、かわいい衣装を着た「プー」のぬいぐるみがセガプライズより登場。

セガオリジナルデザインの”赤いほっぺ”と、帽子をかぶった姿がとってもチャーミング☆

優しい雰囲気を演出してくれる、ふんわりとした触り心地の良い生地が使用されています。

手足を広げてお座りするぬいぐるみなので、ディスプレイしやすいのも嬉しいポイント。

全長約20×15×29cmとボリュームのあるサイズ感なのも魅力的です。

ミツバチのような黄色と茶色で表現された縞模様のコスチュームがインパクト抜群なぬいぐるみ。

セガプライズのディズニー 『くまのプーさん』 赤いほっぺ Lぬいぐるみ はちみつのうたVer.は、2025年7月4日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

