HAN-KUNが7月23日、レゲエアーティストとしてのアイデンティティを真っ直ぐに表現した“VOICE MAGICIAN”シリーズ第6弾にして、通算8枚目となるオリジナルアルバム『VOICE MAGICIAN VI 〜THE SIXTH SENSE〜』をリリースする。同アルバム収録曲から第2弾先行シングル「夏のメロディー」が、メジャーデビュー記念日となる本日7月9日に配信された。これにともなってミュージックビデオが公開となった。 「夏のメロディー」は、HAN-KUNの真骨頂とも言えるミディアムテンポの王道レゲエサウンドに乗せて、夏の終わりに感じる切なさや、忘れられない想いを描いたラブソング。そのミュージックビデオは、“寄せては返す波の様に / 蘇る思い出は / 君のメモリー /そのまま消えないで / 何処でも いつまでも”と歌われる世界観そのままに、どこまでも広がる青い湘南の海と空が印象的な仕上がり。切なく淡い夏の思い出をパッケージしたような映像が展開される。 「夏のメロディー」はTXテレビ東京『流派-R』7月度のオープニングテーマ曲に起用されているほか、HAN-KUNは7月12日放送のJ-WAVE『SAPPORO BEER OTOAJITO』にゲスト出演し、「夏のメロディー」やアルバムについて語るとのこと。 なお、アルバム『VOICE MAGICIAN VI 〜THE SIXTH SENSE〜』のiTunesプレオーダーキャンペーンもスタート。これは、“希望の言葉を入れてあなただけへのメッセージが届く”というもので、HAN-KUNのオリジナルボイスコメントが抽選で当たる企画だ。 ■第二弾先行デジタルシングル「夏のメロディー」2025年7月9日 配信開始配信リンク:https://hankun.lnk.to/voicemagician6PR ■第一弾先行デジタルシングル「Burn It Up」2025年5月10日 配信開始配信リンク:https://umj.lnk.to/burnitupPR ■8thオリジナルアルバム『VOICE MAGICIAN VI 〜THE SIXTH SENSE〜』2025年7月23日(水)発売予約リンク:https://hankun.lnk.to/voicemagician6PR※iTunes StoreでPre-order(予約)いただいた方から抽選で6名にHAN-KUNのオリジナルボイスコメントをプレゼントhttps://form.universal-music.co.jp/po_han-kun_vmv/page/index.html【通常盤(CD)】3,520円(税込) / 3,200円(税別)【初回限定盤(CD+DVD)】5,830円(税込) / 5,300円(税別)▼CD収録曲01 Intro ~THE SIXTH SENSE~02 Burn It Up03 DO IT04 HEAD […]

