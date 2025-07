椎名林檎がSHISEIDO「アルティミューン」とのキャンペーンソングとして書き下ろした新曲「実験中」を7月9日(水)に配信リリース。あわせて同曲のミュージックビデオを公開した。 SHISEIDOアルティミューン™ ×椎名林檎 キャンペーン・プロジェクト「ストレス解放区」を掲げ、書き下ろされた「実験中」。SHISEIDO アルティミューンの提言である「老若男女銘々の美しさを誇れるムード作りや、齢や性はもちろんあらゆる呪縛から解き放たれて、ストレスフリーな時を過ごす」というコンセプトと、常々そんな生きかたを目指す椎名林檎とのコラボレーションとして、本作には健やかに過ごすためのシンプルな哲学が溢れている。 楽曲制作では近年の椎名プロジェクトでは盤石のバンドメンバー、ドラム石若駿、ウッドベース鳥越啓介、ギター/エレクトリックシタール名越由貴夫が集結。また、ミュージックビデオは映像ディレクターの児玉裕一が手掛けた。 ■デジタルシングル「実験中」 2025年7月9日 配信スタートhttps://lnk.to/RS_under_exSHISEIDO「アルティミューン」キャンペーン・ソング 作詞 作編曲 椎名林檎 drums 石若駿wood bass 鳥越啓介guitar, electric sitar 名越由貴夫recording & mixing engineer 井上雨迩 ■椎名林檎「実験中」 Spotify Canvasシェアキャンペーン 期間中「実験中」をSpotifyで再生し、Instagram/Xにて【#椎名林檎_実験中】をつけてシェア&フォームよりご応募いただいた方、全員にオリジナルデザインスマホ画像をプレゼント。 【特典】オリジナルデザインスマホ画像 【応募期間】7/9(水)0:00〜7/15(火)23:59※上記の応募期間以外はご応募いただけません。※時間帯によっては(締切間近は特に)、応募画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご応募ください。 【楽曲URL】椎名林檎 「実験中」 https://lnk.to/RS_under_ex 【応募サイト】 https://form.universal-music.co.jp/sns_ringo_zikkenchu/page/index.html※上記URLは、2025年7月9日(日) 0:00以降有効となります。※応募ページに必要事項をご記入の上ご応募ください。※アクセスしづらい場合は、時間を空けてアクセスいただきますようお願いいたします。 【プレゼント内容】 オリジナルデザインスマホ画像 ■期間限定POP UPイベント<ストレス解放区> 2025年7月10日(木)より、六本木ヒルズにて、椎名林檎さんとのコラボレーションを体感できる「ストレス解放区」を期間限定で開催します。ストレスフリーをテーマに、会場内には、キャンペーンソング「実験中」のミュージックビデオの世界観に入り込んだような、赤を基調とした再現空間「ストレス解放区」や、ゲーム感覚で楽しめるパンチングマシーンなど、心身ともにストレスフリーを体験できるコンテンツを用意しています。さらに、猫をモチーフにした重ね捺しスタンプラリー、おみくじ、フォトスポットなどもお楽しみいただけます。 <「ストレス解放区」開催概要>・日程:2025年7月10日(木)〜2025年7月18日(金) 11:00〜 19:00・会場:ヒルズ カフェ/スペース(東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ ヒルサイド 2F)・URL:https://www.roppongihills.com/gourmet_shops/0167.html・入場:事前の予約は不要です。入場無料。 ■SHISEIDOアルティミューンスペシャルサイト https://brand.shiseido.co.jp/ultimune-special.html?rt_pr=trs20■SHISEIDOアルティミューンコラボレーションサイト https://brand.shiseido.co.jp/ultimune-kaihouku.html■SHISEIDO 公式Instagram https://www.instagram.com/shiseido_japan/■SHISEIDO公式X(旧Twitter) https://twitter.com/SHISEIDO_brand リリース情報 ◾️ニューシングル「芒に月」NHK土曜ドラマ『ひとりでしにたい』主題歌2025年6月25日(水)発売UPCH-89616 \1,320(税込) [初回生産分のみ“三次元札”仕様ジャケット]※初回生産分の出荷終了次第、同価格の通常仕様<UPCH-80626 \1,320(税込)>に切り替わります。 ○先着購入特典:ステッカー※特典は先着となり、なくなり次第終了となります。※一部特典取扱いのない店舗もございますので、ご予約・ご購入の際に必ずご自身でご確認ください。 「芒に月」 作詞 椎名林檎 作曲 伊澤一葉 編曲 村田陽一「松に鶴」 作詞 椎名林檎 作曲 伊澤一葉 編曲 伊澤一葉 ◾️Live Blu-ray / DVD『(生)林檎博’24―景気の回復―』 2025年6月25日(水)発売 ○通常盤 […]

