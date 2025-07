BUCK∞TICKが全国ホールツアー<BUCK∞TICK TOUR 2025 -ナイショの薔薇の下->を開催することが決定した。 4人体制となった新生BUCK∞TICKは、2024年12月にアルバム『スブロサ SUBROSA』を発売。2025年4月からは同アルバムを携えた全国ライヴハウスツアー<BUCK-TICK TOUR 2025 スブロサ SUBROSA>を開催。追加公演を含む全22公演におよぶこのツアーは、7月9日にLINE CUBE SHIBUYAでファイナルを迎える。 そして、この度発表となったホールツアーは、10月16日(木)の市川市文化会館 大ホール公演を皮切りに全15公演が開催される。ファイナルはBUCK∞TICK年末恒例、12月29日(月)の日本武道館公演。2025年12月29日(月)に行われ、2024年同日・同会場での日本武道館公演から1年を経て、アルバム『スブロサ SUBROSA』の世界が遂に完結を迎えることとなる。 また、BUCK∞TICKは、Live Blu-ray&DVD「ナイショの薔薇の下 2024」を9月24日(水)に発売。本作は、2024年12月29日に行われた日本武道館公演「ナイショの薔薇の下」の本編からアンコールまで全20曲を完全収録したライヴ映像作品となっている。 この公演は4人体制となって初のアルバム『スブロサ SUBROSA』の楽曲を、メンバーそしてファンにとって重要な12月29日の日本武道館で披露した貴重なライヴでもある。なお、映像は新たに編集を施したもので、放送や配信とは異なるオリジナルバージョンだ。完全生産限定盤は、全64PのフォトブックやLIVE CDを付属したスペシャルパッケージ仕様となっている。 <BUCK∞TICK TOUR 2025 -ナイショの薔薇の下-> 2025年10月16日(木)千葉:市川市文化会館 大ホール 17:30 / 18:302025年10月19日(日)広島:上野学園ホール 17:00 / 18:002025年10月21日(火)福岡:福岡市民ホール 大ホール 17:30 / 18:302025年10月25日(土)埼玉:大宮ソニックシティ 大ホール 17:00 / 18:002025年10月26日(日)群馬:高崎芸術劇場 大劇場 17:00 / 18:002025年11月3日(月・祝)兵庫:神戸国際会館こくさいホール 17:00 / 18:002025年11月8日(土)長野:長野市芸術館メインホール 17:00 / 18:002025年11月22日(土)宮城:トークネットホール仙台(仙台市民会館)大ホール 17:00 / 18:002025年11月28日(金)神奈川:カルッツかわさき 17:30 […]

