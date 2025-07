広島県世羅郡出身の幼なじみ3人によって2021年に結成されたスリーピースロックバンド・NOIMAGEが、新曲「ギャグにしてしまおうぜ」を配信リリースした。 全員が楽器未経験というスタートながら、等身大の歌詞とキャッチーなメロディ、そして人懐こいキャラクターで注目を集めてきたNOIMAGEは、ライブ活動やTikTokを通じてリスナーを着実に増やしている状況だ。 新曲「ギャグにしてしまおうぜ」は、冴えない日々さえ“ギャグ”に変えて楽しんでしまおうというポジティブなメッセージを込めた楽曲で、「遠回りでも、自分の足で進むことに意味がある」というNOIMAGEらしい価値観を表現した前向きなロックナンバーとなっている。 NOIMAGE「ギャグにしてしまおうぜ」 2025年7月9日(水)配信https://noimage.lnk.to/Makeitfunny <ギャグにしてしまおうぜ> 2025年7月12日(土)@下北沢SHELTER開場 11:30 / 開演 12:00料金:前売\2,500 / 当日\3,000出演:NOIMAGE / からあげ弁当 / 南無阿部陀仏 <NOIMAGE 1st ワンマン『きっと、うまくいく』>2025年9月15日(月/祝)@東京 下北沢SHELTER開場 18:00 / 開演18:30前売 \3,500 NOIMAGE HP: https://noimage316.comNOIMAGE X (旧Twitter): https://twitter.com/noimageofficialNOIMAGE Instagram: https://www.instagram.com/noimage_official_/NOIMAGE YouTube: https://youtube.com/@noimage8052NOIMAGE TikTok: https://www.tiktok.com/@noimageofficial

The post NOIMAGE、新曲「ギャグにしてしまおうぜ」配信リリース&初ワンマン決定 first appeared on BARKS.