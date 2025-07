望月ヒナタが、7月23日に配信リリースするDebut EP「365のハイライト」でメジャーデビューを果たす。 望月ヒナタは、2024年夏に開催された<ワン!チャン!!〜アーティストオーディション2024〜supported by イーデス>でグランプリを獲得したシンガーソングライターだ。このオーディションは、ビクターエンタテインメントと全国5都市のFM局(北海道・首都圏・東海・関西・九州)が連携し、次世代アーティストの発掘を目的に行われたもので、受賞当時は現役大学生だった望月ヒナタは、その後アメリカ・サンディエゴに留学し、2025年1月に帰国後3月に大学を卒業し、本格的な音楽活動に踏み出したところだ。留学中から自主制作を続け、2024年10月に「Sunshine」、2025年2月には「Bloom」を発表しており、今作「365のハイライト」で、いよいよメジャーデビューを果たす事となった。 母の影響で幼少期からピアノに親しみ、洋邦問わず様々な音楽に興味を持った望月ヒナタだが、高校1年生の時にアコースティックギターと出会い、カバー曲を中心に弾き語りを始めたというシンガーソングライターだ。弾き語りを原点に、R&Bを基調としたグルーヴ感をもち、内省的でノスタルジックな歌詞をジャンルレスなサウンドアプローチで表現する。 Debut EP「365のハイライト」は、大学卒業を経た春に、自身の“過去と未来の揺れ”を軸に制作した全5曲が収録されている。TAAR、mabanua、MELRAWといった気鋭のサウンドプロデューサーが参加しており、望月自身も弾き語りに加えてアレンジまでを手がけた渾身の作品集だ。“自分らしさ”をテーマに、多彩な音像で構成された作品となったようだ。 収録曲「さんざん」の一部がTikTokで先行配信スタートしているが、こちらは投稿用BGMとしても利用可能となっている。 ◆ ◆ ◆ このEPは、自分の心の中の複雑な表情を5つの曲として記録したような作品。ジャンルにこだらわず、それぞれの曲が異なる雰囲気を持っているので、聴く人がそれを面白いと感じてくれたらいいなと思う。この作品を制作していた頃は、ちょうど留学を終えて、卒業も間近という節目の時期だったこともあり、自分の過去やこれからの未来について思いを巡らせていた。過去・現在・未来という時間の流れのなかで、自分の考え方も日々変わり続けていることが、不思議で切ないと感じた。いつか未来の自分がこのデビューEPを聴き返したら、この作品は今の私のハイライトになるんじゃないかと思う。 望月ヒナタ ◆ ◆ ◆ Debut EP「365のハイライト」 2025年7月23日発売pre-add/pre-save https://jvcmusic.lnk.to/hinata_3651.さんざん Written by 望月ヒナタ Arranged by TAAR Electric Guitar:Someya (QPLO) Synth Bass:Michihiko Nakanishi Electric & Acoustic Piano:Natsuhiko Muraoka Other all instruments: TAAR Mixing Engineer:Junya Nakabayashi2.Hands up Written by 望月ヒナタ Arranged by mabanua Acoustic Guitar:望月ヒナタ Other all instruments:mabanua Mixing Engineer:Junya Nakabayashi3.365 のハイライト Written by 望月ヒナタ Arranged by MELRAW Acoustic Piano:Shota Watanabe Electric Bass:Takato Kumashiro Other all instruments:MELRAW Mixing Engineer:Junya […]

The post <ワン!チャン!!>グランプリの望月ヒナタ、EP「365のハイライト」でメジャーデビュー first appeared on BARKS.