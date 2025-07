LE SSERAFIMが、日本4thシングル 「DIFFERENT」に収録された新曲「Kawaii (Prod. Gen Hoshino)」のミュージックビデオを公開した。 本楽曲は星野源がプロデュースおよび作曲・編曲・作詞を手掛けた作品。また、全編英語歌詞の「Kawaii (Prod. Gen Hoshino)」は、HUH YUNJINと星野源が共に英語歌詞の作詞に参加した。 楽曲はNetflixシリーズ「My Melody & Kuromi」の主題歌に起用されており、今回公開されたミュージックビデオでは主題歌作品の本編映像も使用されLE SSERAFIMとのコラボレーションが実現している。メンバーたちがマイメロディとクロミをイメージしたセットの中で楽しく戯れる様子などが盛り込まれ、グルーブ感が際立つパワフルなパフォーマンスを披露することが多いLE SSERAFIMの可愛らしい表情が印象的な映像だ。 「Kawaii (Prod. Gen Hoshino)」は、7月2日に発表されたBillboard JAPANのダウンロード・ソング・チャート「Download Songs」最新チャート(22位)をはじめ、各種主要チャートで上位圏にチャートイン。「かわいいとは強さである」、「光と闇は表裏一体であり、等価な存在である」という2つのテーマが込められており、独特なコードチェンジが特徴の楽曲だ。アナログシンセを駆使したダイナミックなビートにポップなメロディが融合した音楽で聴く人を虜にするだけでなく、“かわいさ”と“強さ”、そして“光”と“闇”のすべて持ち備えたLE SSERAFIMにとって、未来へと歩むためのアンセム(Anthem)となり得る楽曲として、注目を集めている。 なお、LE SSERAFIMは「Kawaii (Prod. Gen Hoshino)」のミュージックビデオ公開直後、7月8日(火)25時〜27時放送のニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』にゲストとして出演し、「Kawaii (Prod. Gen Hoshino)」をプロデュースした星野源と初めてトークでのコラボレーションを実現させた。LE SSERAFIMが日本のラジオ番組にゲストとして出演するのは約2年ぶりとなる。 ◾️日本4thシングル「DIFFERENT」発売日:2025年6月24日(火)CD:https://lesserafim.lnk.to/different_jpPR配信:https://lesserafim.lnk.to/different_dgWE ◆初回限定盤A品番:TYCT-39283 価格:2,200円(税込)・CD(1枚)・フォトブック(60P)・リリックブック(4P)・セルフィーフォトカード(1枚)※全5種のうちランダム1種・ユニットフォトカード(1枚)※全5種のうちランダム1種・ロゴシール (1枚) ◆初回限定盤B品番:TYCT-39284 価格:2,200円(税込)・CD(1枚)・フォトブック(60P)・リリックブック(4P)・セルフィーフォトカード(1枚)※全5種のうちランダム1種・ユニットフォトカード(1枚)※全5種のうちランダム1種・ロゴシール(1枚) ◆通常盤 *初回プレス品番:TYCT-39291 価格:1,265円(税込)・CD(1枚)・リリックブック(8P)・セルフィーフォトカード(1枚)※全5種のうちランダム1種 ※初回仕様のみ ◆初回限定 PHOTOCARD盤※LE SSERAFIM Weverse Shop, UNIVERSAL MUSIC STORE 限定販売品番:PROV-5047 価格:1,980円(税込)・CD(1枚)・リリックブック(8P)・フォトカード(10枚セット)※全10種 ◆初回限定 メンバーソロジャケット盤(KIM CHAEWON, SAKURA, HUH YUNJIN, […]

