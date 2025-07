ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、レジャーやスポーツを楽しむ際にも重宝する「持ち手とコップが付いた大容量水筒」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/ミニーマウス/ドナルドダック/エイリアン」持ち手とコップが付いた大容量水筒

容量と価格:【0.75L】3,990円(税込)、【1L】4,690円(税込)

サイズ:【0.75L】幅約8cm、奥行約8cm、高さ約26.5cm(ハンドル含まず)、【1L】幅約8.5cm、奥行約8.5cm、高さ約29.5cm(ハンドル含まず)

実容量:0.75L、1L

製品重量:【0.75L】約433g、【1L】約496g

保温効力:【0.75L】75度以上(6時間)、【1L】78度以上(6時間)

保冷効力:【0.75L】9度以下(6時間)、【1L】8度以下(6時間)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

保冷・保温どちらも可能な水筒。

大サイズは1L、小サイズは0.75Lの大容量タイプで、レジャーやスポーツなど長時間屋外で過ごす日にもぴったりです!

また、ご家族で出かける時にもたっぷりと冷やして持って行けます。

さらに直飲みとコップ飲みの2WAYで使用可能。

全部で4種類のデザインがラインナップされています。

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインの水筒。

「ミッキーマウス」は、手足をピーンと伸ばしたお茶目なポーズで愛らしさ満点☆

シンプルなカラーを基調としているのもポイントです。

ミニーマウス

「ミニーマウス」デザインの水筒。

水色のリボンに、ピンクの靴、黄色の水玉模様のスカート姿が印象的です。

全体的にふんわりとした雰囲気に仕上げられています。

ドナルドダック

「ドナルドダック」の水筒。

黒を基調としたシックでカッコイイデザインが目をひきます。

大きく口を開けて怒っている「ドナルドダック」の表情にも注目です☆

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 エイリアン

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「エイリアン」デザインの水筒。

「エイリアン」のビビッドなカラーが黒に映えてとってもおしゃれ!

、星を掴もうと頑張っている「エイリアン」たちの姿にもほっこりと癒やされます。

氷などが出てこないよう、飲みやすい飲み口になっています。

コップに注ぐ際も、氷を気にせずスムーズに。

持ち手付きなので、便利に持ち歩けます。

大容量なので、熱中症対策にも安心なドリンクウェア。

レジャーやスポーツを楽しむ際にも重宝する「持ち手とコップが付いた大容量水筒」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

