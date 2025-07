大分県の子どもたちの学びに関わる制度・入試・教科書改訂など最新動向を発信！LECXIA「おおいたラーナビNET」

LECXIAは、大分県内の教育に関する情報を集約・発信する新たなウェブポータルサイト「おおいたラーナビNET」を開設しました。

このサイトは、教育の現場で起きている変化や、子どもたちの学びに関わる制度・入試・教科書改訂・探究学習の最新動向などを、大分県に特化してわかりやすく発信するメディアです。

【特徴1:大分県に特化した「一次情報」発信】

このサイトでは、大分県教育委員会や各自治体、県内の中学・高校から発表される入試要項、制度変更、教育施策をいち早くキャッチし、正確かつ噛み砕いた形で届けられます。

特に以下の分野に注力しています:

● 大分県公立高校入試の制度変更や平均点の分析

● 県内私立中高の入試情報・日程・試験科目の変遷

● 新学習指導要領への対応状況(教科書改訂や探究学習の実施)

● 読書習慣や非認知能力の育成に関する全国・県内動向

● 子ども食堂、学習支援制度、家庭への経済的支援策など

すべての記事は、教育現場経験のあるライターや県内塾講師の監修を受けており、実務的かつ実感のこもった情報提供を行っています。

【特徴2:地域の教育者による寄稿募集】

「おおいたラーナビNET」は単なる情報提供サイトではありません。

地域の教育に関わるすべての人とともに作り上げる、教育の“地域メディア”です。

その一環として、現在、以下のような寄稿・取材協力を広く募集しています。

● 塾や予備校の先生による「教科別の学習コラム」

● 学校の先生による「探究学習」や「教育実践」の紹介

● PTAや地域団体による教育イベントや活動のレポート

● 大学生や卒業生による「地域×教育」体験記

地域の教育の最前線で起きていることを、当事者の言葉で届ける。

それが「おおいたラーナビNET」の最大の価値です。

【特徴3:地域企業と連携した広告掲載・タイアップ】

メディアの運営にあたっては、塾・予備校といった教育関係者のみならず、地域の金融機関、不動産業者、食品スーパーなど、ファミリー層と深くつながる地元企業との連携を進めています。

広告掲載・タイアップを通じて地域全体の教育環境を支える新たなモデルを模索しています。

例えば、

● 地元企業のCSR活動としての教育支援連載企画

● 探究学習と地域資源をつなぐプロジェクト型タイアップ記事

● 地元企業の「働く」を学ぶインタビューや職業紹介

など、教育と地域経済を結ぶ幅広い取り組みを今後展開予定です。

