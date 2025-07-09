¤°¤ó¤Ô¤£¡Ö¥Ð¥Æ¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×¤Ë½ÐÄ¥¡ªËÜºî¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡õÎ¢ÏÃ¤òÆÈ¼«ÌÜÀþ¤Ç¾Ò²ð
Ý¯°ææÆ¼ç±é¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï 2025Ç¯7·î´üÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡Ë¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×¡£Âè1ÏÃ¤Ï7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ¥¹¥¿¡¼¥È¡¢10Ê¬³ÈÂç¤·ÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
½é²óÊüÁ÷¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤òÂ³¡¹¤È¼Â»ÜÃæ¡ªÀèÆü¤Ï¡¢¡ÖÂçÉÂ±¡Àêµò¡×¡¢¡Ö¿·¶õ¹ÁÀêµò¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Áê´Ø¿Þ¡õº£¤Þ¤Ç¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»þ·ÏÎó¤¬¤ï¤«¤ëÇ¯É½¤È¡¢¡ÈÀÄµ´¡É¤Î¤ªÌÌÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Ú¡¼¥¸¤ò¸ø³«¡Ê¾ÜºÙ¡§https://www.ntv.co.jp/dbs3/articles/4827l8601l73iz2qx1qg.html¡Ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢»ÖËàÏ¡»ÊÌò¡¦¤°¤ó¤Ô¤£¤Î¡Ö¥Ð¥Æ¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×¤Ë½ÐÄ¥¡ª
¡Ö¥Ð¥Æ¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ï¡¢½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¡¦¤°¤ó¤Ô¤£¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï192Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯6·îËö¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡£¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÁêÊý¤ÎÅÚ²¬Å¯Ï¯¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ð¥Æ¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä»£±ÆÈëÏÃ¤ò¸ø³«¡ª
¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡ÉºÇ¸Å»²¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¡¢¤°¤ó¤Ô¤£¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«ÌÜÀþ¤Î¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©Æ°²èÁ°ÊÔ¤Ï¸ø³«Ãæ¡¢¸åÊÔ¤Ï7·î10Æü¡ÊÌÚ¡ËÀµ¸á¸ø³«Í½Äê¡£
Æ°²è¤ÏYouTube¡ÖÆü¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡§ https://www.youtube.com/@nitteledrama
Ý¯°æ¤¬·º»ö¡¦»°Ïº¤ò±é¤¸¤ë¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ï2023Ç¯¤Î¡ÖÂçÉÂ±¡Àêµò¡×¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö¿·¶õ¹ÁÀêµò¡×¤ÈÂ³ÊÔ¤òÀ©ºî¡¢º£ºî¤¬3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡¢¼¡¡¹¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÌÌ¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿ÉðÁõ½¸ÃÄ¤«¤é¤ÎÍ×µá¡£¤½¤·¤ÆÇ÷¤ê¤¯¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡£Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¡£ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÈÈ¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¿¼Â¤Ï¿¼¤¤Ææ¤ò¹ï¤à¡£¤³¤ÎÂ©¤â¤Ä¤«¤»¤Ì¡È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤«¤é¤Î¡È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì½Ö¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ Âè3ÃÆ¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×¤Ï¡¢7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«Ãæ¡£
¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ntv.co.jp/dbs3/story/
TVer¤Ç¤Ï¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡ÉÂè2ºî¤Î¡Ö¿·¶õ¹ÁÀêµò¡×¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×¤ÎÊüÁ÷Á°¤Ë¡¢»°Ïº¤Î³èÌö¤ò²þ¤á¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
TVer ÌµÎÁÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bit.ly/dbs3_ntv_Art_TVer
¡ü¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
2023Ç¯¡ÖÂçÉÂ±¡Àêµò¡×
2024Ç¯¡Ö¿·¶õ¹ÁÀêµò¡×
¤½¤·¤Æ¡Ä¡Ä2025Ç¯¡¢²Æ¡½¡½
¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×
¡Ö±³¤À¤í¡Ä¡Ä¡×
ÌÌ¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿ÉðÁõ½¸ÃÄ¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó½±Íè¡£
500Ì¾¤Î¿Í¼Á¤ò¤È¤êàÊüÁ÷¶Éá¤òÀêµò¤·¤¿¡ª
Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ÎÃË¡½¡½ÉðÂ¢»°Ïº¡£
¿·¤¿¤ÊÅ¨¤ÎÀµÂÎ¤Ï"ÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë"
¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥ÈÁí½Ð±é¤Î
¡È¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È ¥Ð¥È¥ë ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É
Æ²¡¹³«Ëë¡ª
ºÇ°¤Î1Æü¤¬¡¢¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¡£
¡ü¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×³µÍ×
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï 7·î´üÅÚÍË¥É¥é¥Þ
¢£¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Æ»ºäÃéµ×
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Èø¾åµ®ÍÎ
¢£±é½Ð¡¡ÂçÃ«ÂÀÏº¡¡ÌÐ»³²ÂÂ§¡¡À¾Â¼Î»
¢£µÓËÜ¡¡Ê¡ÅÄÅ¯Ê¿
¢£¼çÂê²Î¡§¡ÖW¡× Snow Man¡ÊMENT RECORDING¡Ë
¢£²»³Ú¡¡¥²¥¤¥ê¡¼°²²°
¢£À©ºî¶¨ÎÏ¡¡AX-ON
¢£À½ºîÃøºî¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.ntv.co.jp/dbs3/
¢£X¡¡@dbs_ntv
¢£Instagram¡¡@hosokyokusenkyo_ntv
¢£TikTok¡¡@senkyo_ntv
¢£ÈÖÁÈ¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡#ÊüÁ÷¶ÉÀêµò