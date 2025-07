竹井 宏真登壇！さくら情報システム「中堅・中小企業のサイバーセキュリティ対策をテーマとしたセミナー」

さくら情報システムは、中堅・中小企業のサイバーセキュリティ対策をテーマとしたセミナーを2025年7月25日から全3回開催します。

オンライン開催で参加費無料です。

※ 経済産業省によって策定された、情報セキュリティサービスに関する一定の技術要件及び品質管理要件を示し、品質の維持・向上に努めている情報セキュリティサービスを明らかにするための基準

昨年出展した業界最大級のイベント「Security Days Fall 2024 Tokyo」で満員御礼・大反響となった講演を再開催します。

このセミナーでは、中堅・中小企業のサイバーセキュリティにお悩みの経営者や担当者の方に向けて、サイバー攻撃を受けた際の具体的なリスクや、基本的な対策方法を、「とある中堅企業を攻撃してみた」という実例を交えて説明します。

また、セキュリティ対策の基本と進め方についても紹介します。

・「Security Days Fall 2024 Tokyo」講演参加者の声

「内容がわかりやすかった」

「経営層とセキュリティ技術者間の認識のギャップを埋める重要性が理解できた」

「Security Days Fall 2024 Tokyo」講演参加者アンケート結果

■開催概要

・日時

2025年7月25日(金) 14:00〜14:50(予定)

2025年9月10日(水) 時間未定

2025年10月8日(水) 時間未定

・セミナー内容

1. 内容

(1)狙われる中堅・中小企業

(2)中堅企業が攻撃されたらどうなる?

(3)セキュリティ対策の基本と進め方

2. 質疑応答

注:セミナー内容は予告なく変更となる場合があります。

・登壇者

さくら情報システム株式会社 プラットフォーム事業本部 営業部 部長

竹井 宏真

