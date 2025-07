BIGLOBEは、世界最大級の加入者数を誇るインターネットエクスチェンジ(IX)であるDE-CIX(本部:ドイツ・フランクフルト)の「DE-CIX Frankfurt」との接続を開始しました。

BIGLOBE「DE-CIX Frankfurt」接続開始

BIGLOBEは、世界最大級の加入者数を誇るインターネットエクスチェンジ(IX)であるDE-CIX(本部:ドイツ・フランクフルト)の「DE-CIX Frankfurt」との接続を開始。

インターネット上のデータは、世界中のプロバイダーやコンテンツ事業者などが相互に接続し、データを交換することで届けられています。

そのデータの交換所となるのがIXです。

BIGLOBEはこれまでも、お客さまに快適なインターネット環境を提供するため、海外の主要なIXへ積極的に接続してきました。

今回接続を開始した「DE-CIX Frankfurt」は、ドイツのDE-CIX社が運営する世界最大級のIXであり、接続するISPやコンテンツ事業者などの加入者数は1,000社を超えます(注1)。

ヨーロッパにおけるインターネットの中核をなすハブ拠点の一つとなっています。

BIGLOBEの海外IX接続は、アジア(香港、シンガポール)、北米(USA・ロサンゼルス)、欧州(オランダ・アムステルダム)に続き、今回のドイツ・フランクフルトが5拠点目、欧州では2拠点目となります。

今回の接続により、BIGLOBEは欧州の多数の事業者とより直接的かつ効率的にトラフィックを交換できるようになります。

特に「ビッグローブ光」や「BIGLOBE IPトランジットサービス」を利用のお客さまは、これまでアムステルダム経由での通信が主であった東欧方面への通信において、遅延の短縮と安定性の向上が見込まれます。

また、経由するネットワークの最適化によるコスト削減も実現します。

