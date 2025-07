SixTONES髙地優吾＆ジュニア×2の順調すぎるミッション旅に、前回参加の某ジュニアが「うまくいきすぎて気に⾷わない」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■リアルドキュメント旅番組『ワイルドトリッパー!!』(Prime Video)が新章に突入!メンバーは高地優吾×大西風雅×竹村実悟

SixTONES・高地優吾(「高」ははしごだかが正式表記)とTEAM NACS・戸次重幸の初タッグによるリアルドキュメント旅番組『ワイルドトリッパー!!』。高地が後輩のジュニアとともに北海道を横断しながら様々なミッションに挑む本番組の第8話が、7月10日16時より、Prime Videoにて配信される。

■神がかり的にスムーズに進行する「ミッションビンゴ in 上川」

前回の第7話で「ミッションビンゴ in 十勝」を達成した高地は、あらたなワイルド旅へ。今度はジュニアの大西風雅、竹村実悟とともに、富良野・美瑛など人気観光地を誇る上川地方で「ミッションビンゴ in 上川」に挑戦する。戸次プロデュースのミッションの数々に臨む3人は、番組ルールとしてスマホ没収! 地元の人々への聞き込みや情報収集が、ビンゴ攻略のカギとなる。

高地たちはミッションのひとつ「お困りの地元民をお助け」を実行しようと、美瑛町の幼稚園を訪問。園の先生たちをお手伝いすべく、体力がありあまる子どもたちと外遊び。高地は皆が安全に遊べるように全体を見守り、竹村は園児1人ひとりと同じ目線で向き合い、大西は“イジられキャラ”のお兄さんとして大はしゃぎ。子どもたちと穏やかな時間を過ごしていく。

さらに、この幼稚園のご厚意がきっかけで、高地たちはミッションクリアに直結する大チャンスを何度も引き寄せることに! ジュニアたちは「そんな偶然あるんですか!?」(大西)「マジで最高っすよ!」(竹村)と驚き、高地は園の担当者に「何から何までありがとうございます…」と深く一礼。

神がかり的にスムーズな旅に、スタジオでVTRを見届ける前回のロケ参加者、菅田琳寧(B&ZAI)は「『ワイルドトリッパー!!』の旅であることを忘れるくらい、ほのぼのしている」と言い、同じく前回参加の真弓孟之(AmBitious)は「この前しんどい思いをした立場としては、うまくいきすぎて気に食わない」とブチギレ(笑)。戸次は「悔しそうな顔すんなって」と彼らを慰める。

■ぎこちないながらも絆を育んでいく3人

番組史上最速でのビンゴ達成も十分狙えるなか、高地たちは続いて「青い池と白い滝のライトアップを撮影」のミッションに挑む。目的地へ向かおうと路線バスに乗り込むが、ここで試練が訪れて…。3人は無事に“最速達成”を果たすことはできるのか!?

ちなみに、高地&大西&竹村は今回がほぼ初対面。ぎこちないながらも絆を育んでいく3人に注目だ。

そして、一夜明けた朝。大西は“ある目的”のために別行動をすることになり、高地と竹村が美瑛駅付近までお見送り。冬装備万全の大西が「じゃあ行ってきます! 怖いっすよ…」とつぶやくと、リーダーの高地が「ビビるなよ!」と熱いエール。大西がひとりで向かった先とは…!?

