アトレ新浦安では、現在開催中のサマープロモーション「POP!Prism Summer」の第二弾企画を2025年7月12日(土)より開始します。

アトレ新浦安「POP!Prism Summer」第二弾

所在地 : 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間: 10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

アトレ新浦安では、現在開催中のサマープロモーション「POP!Prism Summer」の第二弾企画を2025年7月12日(土)より開始。

“夏休みを遊びつくそう!”をテーマに、スティールパンの生演奏、ユニクロとのコラボワークショップ、迫力満点の氷の彫刻ショーといった、五感で楽しめる体験型イベントを開催します。

■「POP!Prism Summer」第二弾! 週末イベント

(1)スティールパンオーケストラ

カリブ海生まれの楽器“スティールパン”の楽団「PAN NOTE MAGIC」が、陽気で心弾む演奏をお届けします。

南国を感じる心地よい音色で、夏気分を盛り上げます。

【日時】 2025年7月12日(土)11:30〜、14:00〜

【場所】 アトレ新浦安 1F ガーデンテラス

【観覧】 無料(自由観覧)

(2)ユニクロ エコバッグに浦安の海の生き物を描こう!

海の日にちなんで、浦安の海の生き物を描く体験イベントを開催。

目の前の生き物からインスピレーションを受け、エコバッグに描きます。

「浦安水辺の会」「たぎる.倶楽部」「NPOスマイルー」がサポート。

専門家のアドバイスのもと、世界に一つだけのオリジナルエコバッグが作れます。

浦安の海の生き物約300種類の写真も展示します。

【日時】 2025年7月20日(日)11:00〜、13:00〜

【場所】 アトレ新浦安 1F ガーデンテラス

【定員】 各回12名

【参加】 アトレ公式LINE友だち限定

【協力】 ユニクロ アトレ新浦安店、浦安水辺の会、三番瀬水槽管理人、

浦安三番瀬を大切にする会、たぎる.倶楽部、 NPOスマイルー

(3)氷の彫刻ショー

氷彫刻クラフトレーター『TAKIJI』による氷の彫刻ショー。

大きな氷の塊が、職人の手によって美しいアートへと変わっていく様子を間近で見ることができます。

ひんやりとした涼とともに、迫力満点のパフォーマンスを楽しめます。

ショーの後には、作品に触れることもできます。

【日時】 2025年7月27日(日) 11:00〜、14:00〜

【場所】 アトレ新浦安 1F ガーデンテラス

【観覧】 無料(自由観覧)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ユニクロとのコラボワークショップも!アトレ新浦安「POP!Prism Summer」第二弾 appeared first on Dtimes.