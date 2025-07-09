¡ØÉÔ»×µÄ¤ÊÂ¤·Á¤ä¤«¤ï¤¤¤¤ÍÅ²ø¤â¡ÙÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÍÅ²ø»ñÎÁ¤¬Âç½¸¹ç¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹ñÆâºÇÂç¤ÎÍÅ²ø¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÍÅ²ø»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë´ë²èÅ¸¤¬¡¢¹âÃÎ¸©Æî¹ñ»Ô¤ÎÎò»ËÌ±Â¯»ñÎÁ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿È¤Î¾æ¤¬2¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë°ì¤ÄÌÜÆþÆ»¤Ë¼ó¤òÄ¹¤¯¿¤Ð¤·Éð»Î¤ò¶Ã¤«¤¹ÍÅ²ø¡£
Æî¹ñ»Ô¤Î¸©Î©Îò»ËÌ±Â¯»ñÎÁ´Û¤Ç¤Ï¡¢7·î4Æü¤«¤é¡ÖÍÅ²øÎßÎß¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Åç¸©»°¼¡»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅòËÜ¹ë°ìµÇ° ÆüËÜÍÅ²øÇîÊª´Û»°¼¡¤â¤Î¤Î¤±¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤ÎÍÅ²ø¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁÌó170ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤ÏÆüÍÑÉÊ¤¬ÍÅ²ø¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í´Ö¤òÄ¨¤é¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¹¾¸Í»þÂå¤Î½ÐÈÇÊª¤Î¤Û¤«¡¢º´ÀîÄ®¤ò¼£¤á¤¿ÅÚº´ÈÍÉ®Æ¬²ÈÏ·¡¦¿¼Èø²È¤ÇÍÄ»ù¶µ°é¤Î¤¿¤á¤Ë¹¾¸Í»þÂå¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÅÚº´¤ÎÍÅ²ø¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¸ä³Ú¤ä³Ø¤Ó¤È¤·¤Æ¤ÎÍÅ²ø¤¿¤Á¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Îò»ËÌ±Â¯»ñÎÁ´Û³Ø·Ý²Ý ÇßÌî¸÷¶½¥Áー¥Õ
¡ÖÍÅ²ø¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤Ã¤¿¤êÉÔ»×µÄ¤ÊÂ¤·Á¤È¤«¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤È¤«¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íè¤Æ¤â¤é¤¤¿Í´Ö¤ÎÁÛÁüÎÏ¤Î¹¤¬¤ê¤ä¿¼¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¤³¤Î´ë²èÅ¸¤Ï9·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢´ÑÍ÷ÎÁ¤ÏÂç¿Í700±ß¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£