本田仁美がリーダーのSAY MY NAME、韓国ブランド「ALAND」とコラボ！渋谷でポップアップも開催

ガールズグループSAY MY NAMEが登場する、韓国発セレクトブランド「ALAND(エーランド)」のWEBコンテンツが、7月11日より公式WEBストア「and ST」にて公開される。

このコンテンツ公開を記念し、同日よりALAND国内全5店舗および公式WEBストア「and ST」にて、税込6000円以上購入した方を対象に、全7種類のALAND限定オリジナルトレーディングカード(メンバーランダム)の中から1枚をプレゼントするキャンペーンが実施される。

さらに、旗艦店「ALAND TOKYO」(渋谷)では、7月11日〜8月11日までの期間限定でポップアップを開催。今回のコラボのために撮り下ろした巨大ビジュアルや、メンバーが着用したコーディネートの展示、アクリルスタンドやヘアクリップなどの定番グッズに加え、ファンミーティング限定で販売された「2025 SAY MY NAME 1st FANMEETING in JAPAN “Hello My LOVvmE”」の公式グッズも販売される予定だ。

ファンにとって見逃せない貴重なコンテンツが目白押しな今回のイベントに、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。

◇SAY MY NAMEとは?

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。