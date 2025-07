【Vanzandt PBV-R2】(T市 スケベーシスト 38歳) このベースに出会うまでは、自他ともに認めるほど節操なく機材入れ替えしており、そうやって社会人バンド活動の難しい部分であるモチベーションを保ってた記憶があります。 生活圏はど田舎なので、出張や、遠征ライブの折には何かいい出会いはないかと楽器屋さんやハードオフ巡りなどしており、本命はフェンダーUSA、レイクランド、サドウスキーあたりでしたが試奏してはピンと来ない悶々とした日々を送っていました。 そんなこんなで、家族サービスで某ショッピングモールに行った際、テナントに入ってる楽器屋さんに弦を買いに行った時、何となく目に留まり、試奏した瞬間にハッとして、探してたのこれだったと思い、嫁さんに相談せず会計してしまいました。 必死でどうしようかな考えた末、修理した楽器を取りに行くの忘れてたと言い訳してたのは人生の中でもトップクラスのファインプレーだったと思います。 あんまり有名じゃ無いので、人に説明するのがめんどくさい以外は欠点が無く、こいつさえあれば何でもいけると思わせてくれるポテンシャルは10年経っても変わらずですが、ニュアンスがつけやすい分練習を怠るとアラが目立つじゃじゃ馬でもあるので、これからも末長く上手く付き合っていきたいです。 ◆ ◆ ◆ ヴァンザント、いいじゃないですか。ギターだってめっちゃいいもの。1990年代に出てきた時は、コスパ最強だと思ったよなぁ。私の周りでも腕の立つプレイヤーにヴァンザント愛用者は多かった。で、ボディのラッカー剥げが激しいけど、これはあれか、パンキッシュなピッキングによるものか。これだけ塗装がイッちゃうほど鳴らしまくれば、どんどんいい音が育っていくだろうなあ。クレイドットもいい感じ。ま、それにしても「修理した楽器を取りに行くの忘れてた」というとっさの言い訳をファインプレーとおっしゃりますが、私は、「バレているけどそっとしておいてあげた」という奥方の超ファインプレーに一票。そうやって世の殿方は奥様の手のひらでコロコロ転がっているんですから。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

