アップルが「折りたたみiPad」の開発を一時停止していることを、台湾メディアのDigiTimesが報じています。

アップルが折りたたみiPadを開発していることは、これまで何度も報じられてきました。また、これは折りたたみiPadではなく「全面ディスプレイの折りたたみMacBook」だと指摘する声もありました。

DigiTimesによれば、アップルは「折りたたみiPhone」の開発を順調に進めている一方で、より大きな画面を持つ折りたたみiPadの開発を一時停止しているとのこと。その理由として、製造上の困難、折りたたみディスプレイの生産費用の増加、大型の折りたたみデバイスに対する消費者の需要が高くないことをあげています。

もしDigitimesの情報が正しかったとしても、それが折りたたみiPadの開発中止を意味するわけではありません。ディスプレイ技術が向上し、より手頃な価格になれば、アップルが折りたたみiPadやMacBookの開発を再検討する可能性があります。

アップルの折りたたみiPadは18.8〜20.2インチの有機ELディスプレイを搭載し、折り目のないデザインになると噂されています。製品の発売は2026年から2028年まで様々な情報があるので、製品登場までまだ待つ必要があるのかもしれません。

