BBQ¤È¾Æ¤Î©¤Æ¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡ª¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¤ËÌë·Ê¤â³Ú¤·¤á¤ë²°¾å¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó
¤±¤ä¤¤Ò¤í¤Ð¥ì¥¹¥È¥é¥ó&¥·¥ç¥Ã¥×(ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô)¤Î²°¾å¥Æ¥é¥¹¤Ë7·î1Æü¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¤±¤ä¤¤Ò¤í¤Ð²°¾å¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó by Serafina NEW YORK¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
Premium Plan¥×¥ì¡¼¥È
º£Ç¯¤Ç10²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÆ±¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ï¡¢¤±¤ä¤¤Ò¤í¤Ð¥ì¥¹¥È¥é¥ó&¥·¥ç¥Ã¥×3³¬¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖSerafina NEW YORK¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡£Ìó300Ö¤Î³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢Ìë·Ê¤È¤È¤â¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥×¥é¥ó¤Ï¡ÖStandard Plan ¥×¥ì¡¼¥È¡×(Âç¿Í5,000±ß)¡¢¡ÖPremium Plan¥×¥ì¡¼¥È¡×(Âç¿Í7,000±ß)¤Î2¼ïÎà¡£¤¤¤º¤ì¤âBBQ¥×¥ì¡¼¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Ë¤Ïº£Ç¯¤«¤é¡¢µû²ðÎàÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»3¼ï¤¬ÉÕ¤¯¡£
Standard Plan ¥×¥ì¡¼¥È
Î¾¥×¥é¥ó¤È¤â2»þ´Ö°û¤ßÊüÂêÉÕ¡£Serafina NEW YORK¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡×¤ò1¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤1ËçÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¥Õ¡¼¥É¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¥µ¥é¥À¤ä²ÆÌîºÚ¡¢ÅâÍÈ¤²¤ä¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÎÆÃÀ½¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ËÉÙ¤Ë¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿¡£
¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¥Ô¥Ã¥Ä¥¡
°û¤ßÊüÂê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¹õ¥é¥Ù¥ëÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤«¤é¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÍÑ°Õ¡£¥»¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÏÇ»¤µ¤âÌ£¤â¼«Í³¼«ºß¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢17:00¡Á22:00(ºÇ½ªÆþÅ¹20:00)¡£
Premium Plan¥×¥ì¡¼¥È
º£Ç¯¤Ç10²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÆ±¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ï¡¢¤±¤ä¤¤Ò¤í¤Ð¥ì¥¹¥È¥é¥ó&¥·¥ç¥Ã¥×3³¬¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡ÖSerafina NEW YORK¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡£Ìó300Ö¤Î³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢Ìë·Ê¤È¤È¤â¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
Standard Plan ¥×¥ì¡¼¥È
Î¾¥×¥é¥ó¤È¤â2»þ´Ö°û¤ßÊüÂêÉÕ¡£Serafina NEW YORK¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡×¤ò1¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤1ËçÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¥Õ¡¼¥É¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¥µ¥é¥À¤ä²ÆÌîºÚ¡¢ÅâÍÈ¤²¤ä¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÎÆÃÀ½¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ËÉÙ¤Ë¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿¡£
¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¥Ô¥Ã¥Ä¥¡
°û¤ßÊüÂê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¹õ¥é¥Ù¥ëÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤«¤é¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÍÑ°Õ¡£¥»¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÏÇ»¤µ¤âÌ£¤â¼«Í³¼«ºß¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢17:00¡Á22:00(ºÇ½ªÆþÅ¹20:00)¡£