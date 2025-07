けやきひろばレストラン&ショップ(埼玉県さいたま市)の屋上テラスに7月1日、期間限定の「けやきひろば屋上ビアガーデン by Serafina NEW YORK」がオープンした。Premium Planプレート今年で10回目の開催となる同ビアガーデンは、けやきひろばレストラン&ショップ3階のカジュアルイタリアン「Serafina NEW YORK」が運営する。約300屬粒放的な空間で、夜景とともにビールを楽しめる。

プランは「Standard Plan プレート」(大人5,000円)、「Premium Planプレート」(大人7,000円)の2種類。いずれもBBQプレート付きで、プレミアムプランには今年から、魚介類盛り合わせ3種が付く。Standard Plan プレート両プランとも2時間飲み放題付。Serafina NEW YORKの人気メニュー「マルゲリータピッツァ」を1テーブルにつき1枚用意する。フードのビュッフェメニューは、彩り豊かなサラダや夏野菜、唐揚げやポテトフライ、ボリューム満点の特製カレーなどバラエティ豊富に取りそろえた。マルゲリータピッツァ飲み放題のドリンクは、サッポロ黒ラベル生ビールから、ワイン、ハイボール、カクテルまで幅広く用意。セルフスタイルなので、カクテルは濃さも味も自由自在に楽しめる。ソフトドリンクのほか、ノンアルコールカクテルも用意する。営業時間は、17:00〜22:00(最終入店20:00)。