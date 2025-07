地方独立行政法人大阪産業技術研究所は、2025年9月11日(木)に大阪産業創造館でORIST技術セミナーを開催します。

地方独立行政法人大阪産業技術研究所「ORIST技術セミナー」

開催日時: 2025年9月11日(木)13:30〜16:45 ※13:00受付開始

会場 : 大阪産業創造館 4階 イベントホール

参加費 : 無料

定員 : 80名(先着順)

地方独立行政法人大阪産業技術研究所は、2025年9月11日(木)に大阪産業創造館でORIST技術セミナーを開催。

材料表面の性質は、腐食、摩擦、吸着、触感(手触り)など多くの現象に直結しており、表面や界面が材料の性能や機能性を左右します。

材料表面に処理を施すことで、製品の品質や機能性を向上させることができ、環境負荷の低減やコストの削減を通じて、SDGsの達成に貢献します。

研究所では、表面処理や表面改質により、材料の特性や接着技術の向上を目指した技術開発に取り組んでいます。

このセミナーでは、各技術の基礎やORISTでの取り組みについて紹介します。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 各技術の基礎やORISTでの取り組みについて紹介!地方独立行政法人大阪産業技術研究所「ORIST技術セミナー」 appeared first on Dtimes.