価値を創造し続ける主体的な人材を育成！社教育と探求社「大和みらいエンジン」

社教育と探求社は、奈良の中学生・高校生が地域の企業と連携し、未来を共創する探究学習プログラム「大和みらいエンジン」を、2025年度は奈良県の後援のもと規模を拡大し、本格始動します。

社教育と探求社は、奈良の中学生・高校生が地域の企業と連携し、未来を共創する探究学習プログラム「大和みらいエンジン」を、2025年度は奈良県の後援のもと規模を拡大し、本格始動。

2025年7月1日(火)には、このプログラムに参画いただく企業・団体12社の担当者さまに向けてキックオフイベントを開催しました。

また、8月19日(火)には、これに取り組む中学校・高校の先生方も加えた合同研修会を開催します。

■キックオフイベントで参画企業が団結

7月1日のキックオフでは、参画企業の皆さまに「大和みらいエンジン」プログラムへの理解を深めていただくとともに、自社や自分自身を見つめ直し、お互いをわかり合いながら共創仲間として強いつながりを築きました。

■「大和みらいエンジン」とは

「大和みらいエンジン」は、奈良の中高生と企業が協力して、地域の未来をともに創るための探究学習プログラムです。

学校と企業がリアルに共創することで、将来の奈良を担い、価値を創造し続ける主体的な人材を数多く育成します。

生徒たちにとっては地域社会への愛着と誇りを育み、将来のキャリア形成について考えるきっかけになり、企業にとっては未来の担い手である若い世代の視点を取り入れることで、新たな事業アイデアの創出や、次世代の育成、地域貢献を通じた企業イメージの向上にもつながります。

【2025年度 大和みらいエンジンに参画する企業(五十音順)】

アイ・ピー・ファイン株式会社/社会福祉法人愛和会/株式会社井上天極堂/梅乃宿酒造株式会社/国広産業株式会社/広陵化学工業株式会社/五條メディカル株式会社/株式会社創喜/株式会社チュチュアンナ/つなぐる株式会社/株式会社類設計室

(協力団体) 一般社団法人奈良県発明協会/一般社団法人みらい政策研究所

■学校・企業合同研修会のお知らせ

8月19日(火)には「大和みらいエンジン」の導入校の先生方と参画企業の担当者さまが一堂に会し、交流も兼ねた合同研修会を開催します。

この研修会では、プログラム全体の概要や年間スケジュールを確認するとともに、生徒が取り組むプログラムを体験することを通して、生徒たちへの関わり方をともに考える機会となります。

日時:2025年8月19日(火)13:30〜17:00

場所:奈良女子大学 文学系 S棟 S128教室(予定)

(〒630-8506 奈良市北魚屋東町)

内容:学校の先生方と企業担当者の顔合わせと交流、

プログラムの概要や年間スケジュールの確認、プログラム体験、

生徒たちへの関わり方を考える、ともに関わる仲間としてのビジョン作成

