カメラのキタムラは7月3日より、プライベートな空間でゆったりとリラックスして撮影を楽しめる「セルフ写真館 by Studio Mario」の提供を、スタジオマリオ相模原・星が丘店で開始した。セルフ写真館 by Studio Marioセルフ写真館 by Studio Marioでは、外からは見えないプライベートな空間で写真館の本格的なスタジオを貸し切っての撮影ができる。人見知りや場所見知りをする子どもも利用しやすく、いつもの自然な表情で写真を撮ることができる。

撮影作例1撮影に使用できる無料の小物や4種類の無料背景も用意(有料のオプションあり)。撮影機材はカメラのキタムラこだわりのセルフカメラとスタンドで、自宅での撮影とは違う本格的なスタジオ品質の撮影を提供する。家族や友達同士、カップル、1人でなど、誰でも利用が可能。マタニティや入籍など節目のタイミングでの撮影にもおすすめとのこと。スタジオ型/ブース型の2種類があり、両プランとも時間内は撮り放題。撮影データはすべて入手できる。利用料金