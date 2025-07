夏に向けて1万点を品揃え！西銀座デパート「Resortfull Ginza(リゾートフル ギンザ)」

西銀座デパートでは、“一年中水着が選べる!買える!”をコンセプトに地下1階に日本最大級の広さを誇る水着売場「Resortfull Ginza(リゾートフル ギンザ)」を展開しています。

西銀座デパートでは、“一年中水着が選べる!買える!”をコンセプトに地下1階に日本最大級の広さを誇る水着売場「Resortfull Ginza(リゾートフル ギンザ)」を展開。

2025年4〜6月の売上は昨年の2割増と好調に推移し、ファッション水着が活況を迎えています。

特に6月は東京で史上最多の真夏日を観測し、平均気温が過去最高になるなど夏の幕開けがより早くなったことで水着需要を押し上げ、売上は直近10年間では過去最高額を記録しました。

<2025年の注目水着>

3ショップ1万点以上の品揃えを誇るResortfull Ginzaでは、種類豊富にあるからこそ水着もさまざまなデザイン・アイテムをコーディネートしながら、自分らしいスタイルを探せるのが魅力のひとつ!

Resortfull Ginzaから2025年の注目水着を紹介します。

■フェミニン

チュール・リボン・フリルなどガーリーでフェミニンな要素を取り入れた水着は最旬のトレンド!

2025年はプラスワンでスカートやフレアのショーツを合わせるのがおすすめ

ピーク&パイン_バルーンシルエットバンドゥビキニ

サンアイ リゾート_楽盛り水着 ショルダーフリル

■ヘルシー

シンプルながら、バックデザインやカットアウトで大人っぽくヘルシーな肌見せが主流!

気になるところはカバーしつつ見せるところは大胆に、メリハリの効いたデザインが人気

サンアイ リゾート_ハイネックノンワイヤービキニ

ピーク&パイン_ベアトップビキニ

ラウレア_リソサイドDチェーンマイオ

■三角ビキニ

パキっとした華やかなカラーは海外リゾートでも見劣りしない定番スタイル!

ラウレア_ブラジリアンビキニ

サンアイ リゾート_ナチュラルアップブラ ノンワイヤービキニ

ピーク&パイン_サッシュホルターネックハイウエストビキニ

■リンクコーデ

カップルで、親子でリンクコーデが楽しめる!

サンアイ リゾート_ペアコーデ

ピーク&パイン_親子コーデ

<Resortfull Ginza(リゾートフル ギンザ)>

“一年中水着が選べる!買える!”をコンセプトに地下1階に1年を通して「San-ai Resort(サンアイ リゾート)」「PEAK&PINE(ピークアンドパイン)」「LAULEA(ラウレア)」の3店舗が集積する日本最大級の水着売場。

レディスを中心に、メンズ・キッズを含め1万点以上の水着やリゾートアイテムを取り揃えます。

・営業時間 : 11:00〜20:00

※状況により変更になる場合があります。

・アクセス : 〒104-0061 東京都中央区銀座4-1 西銀座デパート 地下1階

東京メトロ銀座駅 C5・C7出口直結

JR有楽町駅 銀座口・中央口より徒歩3分

