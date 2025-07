オール新作の展示作品や新たなスター猫が集結！『ねこ休み展』夏の本祭

BACON(べーこん)は、累計動員数200万人以上を誇る人気猫クリエイターたちが集結する合同写真展&物販展『ねこ休み展』夏の本祭を、2025年8月22日(金)〜9月15日(月・祝)の期間、TODAYS GALLERY STUDIO.(東京・浅草橋)にて開催します。

『ねこ休み展』夏の本祭

開催日 : 2025年8月22日(金)〜9月15日(月・祝)

営業時間: 平日 11:00〜17:00、土日・祝日 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月曜日(2025年9月15日(月)祝日は開館)

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料(単独入場不可)

出展者 : 76組

主催 : BACON

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

2025年夏、「ねこ休み展」はついに丸10周年!8月に開催される“夏本祭”は、10周年イヤーの中心を飾る記念すべき節目の開催です。

節目となる“夏の本祭”では、新たなスター猫の登場をはじめ、会場限定の新作展示や10周年記念グッズが多数登場。

さらに、人気作家によるPOP UP企画や豪華抽選会など、これまでにないスケールで猫の魅力を発信します。

■『ねこ休み展』10周年!初公開の新作と限定グッズが満載の猫好き必見イベントが開幕!!

2015年に始まった「ねこ休み展」も2025年10周年を迎えます。

出展クリエイターのトータルSNSフォロワー数は驚異の300万人超え。

参加クリエイターたちが夏らしい癒しの作品群を展示。

展示作品は全てが新作となり、SNSで公開されていない未公開作品も数多く展示予定です。

<新たなスター猫が登場!人気猫たちが「ねこ休み展」に初参戦!>

SNSで話題沸騰中の人気猫たちが、ついに「ねこ休み展」に初登場!新たなスター猫の魅力をたっぷり詰め込んだ、癒しの空間が広がります。

もふもふでとろけるような大きな北欧猫「しろあん(@shiroan_chan)」は、X(旧Twitter)で10万人以上のフォロワーを抱える人気猫。

見る者すべてをほっこりさせる寝顔や愛くるしい仕草が、ついに写真展で披露されます。

また、Instagramで約24万人のフォロワーを誇る「まいるんち(@yuriyuri4mama)」からは、短足でまんまるなお顔がチャームポイントの親子猫・まいるとじゅじゅが登場。

お茶目な表情や、心が温まる親子のやりとりは必見です。

さらに、寂しがり屋でマイペースな“あーにゃ”と、おしゃべり好きで活発な“びすけ”のコンビ「あーにゃ&びすけ(@a_nya.0606)」も写真展に初参加!仲良く並ぶ微笑ましい姿に、“きゅん”とすること間違いなし。

10周年を彩る新たなスター猫たちの、とっておきの瞬間を間近で楽しめる貴重な機会です。

このほかにも、Xでは54万人、Instagramでは100万人超えのフォロワー数を誇るキングオブスターねこの「うにちゃん(@unicouniuni3)」が、本展でも注目の新作を展示!ぷっくりマズルと表情豊かな姿が魅力で、見る人を思わず笑顔にしてくれます。

さらに、人気急上昇中の「Muu(@muu_daybyday)」も登場!愛嬌あるしぐさで、日々の疲れをそっと癒してくれます。

そして、Instagramでフォロワー数50万人を超える「むぎめし家(@mugimeshi323)」が、3匹の仲良し猫“こむぎ、こまる、ここあ”の日常を切り取った癒しの新作を展示!心あたたまる瞬間が詰まった作品が楽しめます。

<懐かしのスター猫が新作とともに再集結!東京初展示となる特別アーカイブ作品も>

過去の「ねこ休み展」で話題を集めたスター猫たちが、本展のためだけに新作を携えて帰ってきます。

水が飲めそうで飲めない姿が愛らしい「なごむ(@matsumotoooooo)」や、双子猫の「アメカヌ(@riepoyonn)」、猫の抜け毛を使ったアートで人気の「rojiman(@rojiman)」など、懐かしの顔ぶれが勢ぞろい。

懐かしのアーカイブ作品に加え、10周年を記念した本展限定の新作も登場。

“かつての思い出”と“今”が交錯する、心あたたまる特別展示を東京で初公開します。

■ここでしか手に入らない!豪華オーダーメイド作品が当たる限定抽選会を開催!

会場内では、〈けだま工房〉とのスペシャルコラボによる限定抽選企画を実施します。

SNSでも注目を集める立体作品「けだまだま」は、猫の個性を温かみのある造形で表現した人気シリーズ。

透明樹脂と羊毛を組み合わせてシンプルに仕上げられたフォルムは、まさに“うちの子”をかたちとして残せるアート作品として、多くの飼い主から支持を集めています。

今回の企画では、けだま工房の商品を購入した方、または会場内で3,000円(税込)以上購入の方を対象に、豪華賞品がその場で当たる抽選会を開催!

“世界にひとつだけ”のオーダーメイド作品が手に入る、またとないチャンスです。

<抽選賞品>

・1等:けだまだま Lサイズ オーダーメイド権(1名様)

・2等:けだまだま Mサイズ オーダーメイド権(1名様)

・3等:セルフペイント猫(無着色タイプ)(1名様)

※1等・2等の作品は、制作に約2ヶ月ほどお時間をいただきます。

あなたの猫を、アートとして残せる特別な機会。

10周年の「ねこ休み展」だからこそ実現した、猫好き必見の記念企画をどうぞお見逃しなく!

■ねこなのに赤べこ育ち!?話題の立体作品「赤ぬこ」が「ねこ休み展」限定バージョンで登場!

10周年を記念し、SNSでも話題の立体作品「赤ぬこ」との限定コラボが実現!独自の世界観と存在感で注目を集める造形作家・まめプロ(X:@mamepuro)によるPOP UPイベントが、会場内に登場します。

「赤ぬこ」は、赤べこに育てられたと信じる猫をモチーフにした立体作品。

赤を基調とした色彩、まんまるなフォルム、どこか不機嫌そうな表情が特徴で、一体ごとに異なる個性も魅力です。

今回のPOP UPでは、「ねこ休み展」限定仕様の作品を展示・販売します。

ここでしか出会えない、ちょっと不思議で憎めない“赤ぬこ”にぜひご注目ください。

※販売は【前半・後半】に分けて実施します。

■10周年記念!にゃんとも暑い!!真夏の特設コーナー&限定展示に注目!

『ねこ休み展』10周年を祝して、会場内にはスペシャルな特設コーナーが登場!歴代の人気クリエイターや、毎回完売を記録する常連作家による限定グッズが勢ぞろい。

一つひとつ心を込めて作られた、ここでしか手に入らないアイテムが並びます。

さらに、10周年をテーマに展示空間を特別仕様に仕上げた参加作家も!猫愛に満ちた演出の数々を楽しめます。

●「麻子-mako-」(Instagram:@mosscat25)

人気シリーズ「猫がいる風景」に、会場限定の新作フレーム作品が登場!

●「福嶋吾然有」(Instagram:@asari_fukushima)

大好評の“落書きシリーズ”に、10周年を記念した10匹の猫たちを描いた大型原画を特別展示!

この作品をモチーフにしたマルチクリーナーなどの限定グッズ展開も予定。

●「じょあん」(Instagram:@joan.4747)

大人気のねこ作品が10周年記念モデル・夏バージョンで登場!

縁日をテーマに、夏から秋まで楽しめる華やかな仕上がりとなっています。

●「Raitoma」(Instagram:@raitoma1109)

手作りの布製ねこキーホルダー&羊毛フェルトの猫だるまを展開予定!

●「Cats in the room.」(Instagram:@mimumoco)

10周年特別展示を実施予定。

作品空間で感じる猫愛をお楽しみに!

※上記は予定内容であり、商品仕様や販売価格は変更になる可能性があります。

※最新情報は公式SNS・HPにて順次発表しました。

■ついに開催!10周年のメインイベント『ねこ休み展 夏本祭』

夏休みは“猫の祭典”で癒されよう!限定ポーチ&記念ロンTがもらえる豪華キャンペーンも♪

来場者には数量限定で、「10周年夏限定デザイン」または「初回開催時のキービジュアルを使用したアーカイブポストカード」のいずれかをプレゼント。

ここでしか手に入らない記念アイテムです。

さらに、会場内の様子を「#ねこ休み展」のハッシュタグ付きでInstagramまたはXに投稿し、受付で投稿画面を提示&公式SNSをフォローすると、10周年ロゴ入り限定ポーチをその場でプレゼント。

実用性も高く、ファン必見の非売品です。

また、税込3,000円以上のグッズ購入者には、超豪華な10周年記念ロンTが当たる抽選も実施。

シルクスクリーン印刷によるこだわりの一着は、秋以降にも活躍する記念アイテムです。

※すべて数量限定、なくなり次第終了となります。

■ねこ・猫・にゃんこ!?“ねこまみれ”な癒しの猫グッズの第一報が解禁!!

「ねこ休み展」をさらに彩る、初登場クリエイターたちの注目アイテムが勢ぞろい!

ユニークな感性とこだわりの技法で、“ねこ”をモチーフにしたアイテムを多数展開。

ここでしか出会えない新作グッズを、ぜひ会場でチェックしてください!

個性あふれる初登場クリエイターはこちら

<FLOWERS (Instagram:@flowers_arita)>

・有田焼一輪挿し(ねこ) 4,290円

<L’amour〜en〜Rose (X:@Lamourenrose22)>

・たかにゃハニーレモンマカロン 6,600円

・たかにゃハンバーガー 4,400円〜

<Needle Work TAKIBI (Instagram:@pirotai)>

・手刺繍チャーム 2,500円

・にゃんぬいチャーム 3,000円

<wokasinaiwo (Instagram:@wokasinaiwo)>

・ミニバッグ付きキーホルダー 2,530円

・ネコノナリカケ巾着 2,530円

・ミニ額(布バージョン) 3,300円

<ネコ絵描きオノマイ (Instagram:@nekoe_onomai)>

・原画 55,000円

・チューリップ巾着 1,100円

・コットンお買い物バッグ 2,420円

・ステッカー 各440円

・クリアカード 550円

<とりのこ事務所 (Instagram:@torinokojimusho)>

・カリカリ楽団ポスター 1,100円〜

・クリアファイル 440円

・ポストカード 220円

・カリカリ楽団レターセット 1,100円

<ぬここ (Instagram:@nukoko_neko)>

・もちゃきちぬいぐるみ(ステッカー付き) 3,300円

・ずきんアクリルキーホルダー 各750円

<猫竹 (Instagram:@nekotake.cat)>

・猫のお尻ブローチ 価格未定

・羊毛フェルトブローチ 価格未定

・ポストカード 価格未定

・猫のヒゲ入れ袋 価格未定

・メガネ&スマホクリーナー10cm 価格未定

・ピンバッジ 価格未定

<霜田有沙 (Instagram:@arisa_shimoda)>

・ポストカード 150円

<おおいしももこ (Instagram:@oishimomoko)>

・起き上がり子猫(中) 3,300円

※上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

