今年の「iPhone 17 Pro Max」ではiPhone史上最大のバッテリーが搭載されることを、海外リークアカウントが報告しています。

中国リークアカウントのInstant Digitalによれば、iPhone 17 Pro Maxには約5000mAhのバッテリーが搭載されるとのこと。これは昨年発売された「iPhone 16 Pro Max」の4676mAhと比較して、大幅なバッテリー容量の向上となりそうです。

アップルによれば、iPhone 16 Pro Maxのバッテリー駆動時間は33時間となっています。iPhone 17 Pro Maxではバッテリー容量が300mAh以上増加することで、35時間程度のバッテリー駆動時間が実現できるかもしれません。

また、新たに搭載される「A19 Pro」チップや、クアルコムの「Snapdragon X80」モデムによる電力効率の改善も、バッテリー駆動時間をさらに伸ばす可能性があります。

Instant Digitalはこれまで、「iPhone 16 Pro」のバッテリー容量や「iPad Pro/Air」の横向きフロントカメラ、「iPhone 15/15 Plus」のつや消し背面ガラスなど、さまざまな情報を言い当ててきた実績があります。それを考えれば、iPhone 17 Pro Maxでのバッテリー容量の大幅増加も、実現する可能性が高そうです。

