ÃæÅç·ò¿Í¡¢CM»£±Æ¤Ç120¥Æ¥¤¥¯¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ê¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¡×Äü¤á¤ºÄ©Àï¤·¡ÖÃ£À®´¶¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÃæÅç·ò¿Í¡Ê31¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖMOREMO¡¡¿·CMÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ÃæÅç¤Ï´Ú¹ñÈ¯¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMOREMO¡×¡Ê¥â¥ì¥â¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¡ÖËÍ¼«¿È¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤ÏÁêËÀ¤Ç¤¹¤·¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎäþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤ò¤³¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤È¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
8·î¤«¤é½ç¼¡Êü±Ç³«»Ï¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¤Ï¥¥ì¥¥ì¤Î¡È¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥À¥ó¥¹¡É¤òÈäÏª¡£Ë¹»Ò¤ò¤¯¤ë¤ê¤È²óÅ¾¤µ¤»¤ÆÆ¬¤Ë¤«¤Ö¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢120²óÄ©Àï¤ÎËö¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎý½¬¤Ç¤Ï¤¹¤°À®¸ù¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤Ç°ìÈ¯¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤Ê¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
²¿ÅÙ¤âÄü¤á¤ºÄ©Àï¤·¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤ÏÀÞ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ë¹»Ò¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊÀ®¸ù¤·¤Æ¡Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤âÇï¼ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¯¤é¤¤Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤Á¡¢¥â¥ìÈ±¡£¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¥â¥ì¡ÊÀ¹¤ì¡Ë¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¥â¥ì¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÀº¿À¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö¥â¥ìÅÁÀâ¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡£Ãæ³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç¤Ï200¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ìÅÌÊâ5Ê¬¤Î²È¤Ë1»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤Æµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥â¥Æ´ü¤¬¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Çµ¢¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ÏÁ´Íç¤Ë¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¤¦¤½¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Î½é¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£