「星のや」で有名な星野リゾート。「界」「OMO」「リゾナーレ」などのブランドでも知られていますが、実は、他にも個性的な宿を運営しているのです。今回は、そんな星野リゾートの9施設をご紹介します。1.トマム ザ・タワー(北海道)星野リゾート トマムの象徴的なツインタワー「トマム ザ・タワー」は、リゾートの中心に位置し、周辺にはスキー場や雲海テラス、ファームエリアなど多彩な施設が充実しています。客室はファミリー向けからペット可まで幅広く、レストランも蟹や北海道ブランド肉、ジンギスカンなどが揃います。季節ごとの自然と食を存分に楽しめる滞在型ホテルです。

<トマム ザ・タワー>所在地: 北海道勇払郡占冠村中トマム客室数: 535室、2棟料金: 1万2,200円〜(1泊1名)チェックイン/チェックアウト: 3:00 PM〜11:00 PM / 11:00 AM無料シャトルバス: JRトマム駅よりトマム ザ・タワーまで約5分2.青森屋(青森県)「青森屋」は、四季折々の自然と青森文化を体感できる温泉宿。広大な敷地には古民家風のロビーや和の趣ある客室が並び、源泉かけ流しの露天風呂「浮湯」では水に浮かぶような湯浴みが楽しめます。郷土料理ビュッフェやねぶた囃子のショー、馬車体験など、青森の魅力を五感で味わえるリゾートです。<青森屋>所在地: 青森県三沢市字古間木山56客室数: 236室、3棟料金: 8,195円〜(1泊1名)チェックイン/チェックアウト: 3:00 PM / 12:00 PMアクセス: JR八戸駅またはJR青森駅から「青い森鉄道」で三沢駅(三沢駅から無料送迎を利用の場合: 約3分)3.奥入瀬渓流ホテル(青森県)「奥入瀬渓流ホテル」は、奥入瀬渓流の畔に佇む唯一のリゾートホテル。客室やロビーからは渓流を眺められ、露天風呂では川のせせらぎを感じながら、四季折々の自然美を満喫できます。清流を望むフレンチ「Sonore」には、地元食材と銘醸ワインを楽しむコース料理を用意。アクティビティは、渓流コンシェルジュと巡る名瀑ガイドウォークや渓流オープンバスツアー、夜の星空観賞、落ち葉ワークショップなど豊富です。自然と五感で繋がる体験が揃っています。<奥入瀬渓流ホテル>所在地: 青森県十和田市大字奥瀬字栃久保231客室数: 187室、2棟料金: 7,968円〜(1泊1名)チェックイン/チェックアウト: 3:00 PM / 12:00 PM送迎バス: JR八戸駅・青森駅・青森屋⇔当館の送迎バスを運行(八戸駅・青森屋間は無料、青森駅間は12月9日より有料)4.磐梯山温泉ホテル(福島県)「磐梯山温泉ホテル」は、磐梯山の麓に建ち、猪苗代湖を望む絶好ロケーション。磐梯山から湧く温泉を満喫し、夏は親子で「赤べこナイトプール」を楽しめます。赤べこややぐらの周りを踊る「あいばせ! 踊んしょ」イベントやナイトカートツアーなど、地域文化や自然に触れるアクティビティも充実。朝食では郷土の名物料理「朝ラー(朝に食べるラーメン)」や「まんじゅうの天ぷら」などユニークな料理も人気です。<磐梯山温泉ホテル>所在地: 福島県耶麻郡磐梯町(やまぐんばんだいまち)大字更科字清水平6838-68客室数: 149室、1棟料金: 5,877円〜(1泊1名)宿泊者専用バス(事前予約制): JR磐梯町駅〜磐梯山温泉ホテル 無料送迎バス(所要時間: 約15〜20分、乗り場: 磐梯町駅東口)5.1955 東京ベイ(千葉県)「1955 東京ベイ」は、1950年代のアメリカのカルチャーを再現した全638室のリゾートホテル。東京ディズニーリゾートへの無料送迎バスや手ぶらで楽しめる「2nd Room」、靴を脱いでくつろぐ客室など、家族連れに嬉しい設備やサービスが揃います。朝はオーシャンビューのレストランで和洋ビュッフェが堪能でき、夜はテーマパークから帰ってきた後もCafeteriaで軽食がとれます。レトロ空間で、テーマパークの旅を満喫できるホテルです。<1955 東京ベイ>所在地: 千葉県浦安市日の出7丁目2−3客室数: 638室、1棟料金: 5,319円〜(1泊1名)チェックイン/チェックアウト: 3:00 PM〜1:00 AM / 11:00 AM無料シャトルバス: JR京葉線「新浦安駅」中央改札を出て北口の連絡橋を降り、若潮通りにバス停6.軽井沢ホテルブレストンコート(長野県)軽井沢ホテルブレストンコートは、木立に囲まれた39室のスイートとコテージを有する上質な隠れ家リゾートです。白を基調としたデザイナーズコテージや、テラスとジャグジー付きのヴィラなど多彩な客室で、森や風を身近に感じながら過ごせます。また、多彩なレストランが備わり、地元食材を活かした美食体験も充実 。さらに、結婚式場として人気の軽井沢高原教会があり、非日常の滞在とともに記憶に残るウエディングが叶います 。<軽井沢ホテルブレストンコート>所在地: 長野県軽井沢町星野客室数: 39室アクセス: タクシーを利用の場合は、軽井沢駅から約15分(2,800円前後)、中軽井沢駅から約10分(1,500円前後)7.西表島ホテル(沖縄県)世界自然遺産の島・西表島にある「西表島ホテル」は、日本初のエコツーリズムリゾートを目指すホテル。目の前に広がる穏やかなトゥドゥマリ浜を望むロケーションで、贅沢な時間が流れます。敷地内には54屬離妊薀奪スツインやオーシャンフロント客室など139室を完備し、ファミリーも快適に滞在可能。アクティビティは、ガイド付きジャングル散策から「世界遺産の学校」、夕日や星空を楽しむコースも充実しています。西表島の自然とともに過ごす、心身を整えるリゾート体験が魅力です。<西表島ホテル>所在地: 沖縄県八重山郡竹富町上原2-2客室数: 139室、1棟料金: 6,000円〜(1泊1名)チェックイン/チェックアウト: 3:00 PM / 11:00 AMアクセス: 石垣空港から石垣港離島ターミナルまでタクシー・路線バスで30〜45分石垣港から西表島上原港まで定期高速船で45分西表島上原港からホテルまでホテルシャトルバス(予約不要)で10分8.嘉助天台(中国浙江省・天台山)「嘉助天台(かすけてんだい)」は、中国浙江省・天台山に位置しており、星野リゾートが中国大陸で初めて運営した施設です。禅の趣を残した白壁・黒瓦の建築に囲まれ、全103室を備えています。庭園には草木が植えられ、季節ごとに移り変わる水墨画のような空間。レストラン、プール、ジム、スパ、ライブラリーラウンジなどの施設も充実しています。また、嘉助天台は複合開発エリアの一角にあり、近くには商業施設やスキー場などもあります。自然と文化が調和した静謐な滞在が叶う、中国屈指のラグジュアリーリゾートです。<嘉助天台>所在地: 中国浙江省台州市天台県石梁鎮集雲村蓮花路1号-10(緑城蓮花小鎮内)客室数: 103室チェックイン/チェックアウト: 15:00 / 12:00アクセス: 上海・浦東空港または虹橋空港から車で約4時間9.サーフジャック ハワイ(ハワイ州・ホノルル)「サーフジャック ハワイ」は、ホノルル・ワイキキの中心に位置する、レトロなブティックホテル。1960年代のミッドセンチュリーなハワイを感じさせるアートとデザインに彩られた館内には、地元アーティストとのコラボ作品があちらこちらに展開されています 。プールには「Wish You Were Here! 」の文字が描かれ、ライブやアクアズンバなど地元の人と観光客が集うにぎやかなイベントが開催されます。客室はスタンダードからスイートまで多彩で、中にはドッグフレンドリー(ペット可)な部屋があるのも魅力の一つ。地元家庭料理レストラン「Mahina & Sun's」では、ローカルミュージシャンによるライブを楽しみながら食事やカクテルを満喫できます。<サーフジャック ハワイ>所在地: 412 Lewers Street Honolulu, HI 96815チェックイン/チェックアウト: 15:00〜 / 〜12:00アクセス: ダニエル・K・イノウエ(旧ホノルル)国際空港からシャトルバスで約45分(約20ドル/人)