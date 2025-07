東京ばな奈とディズニーのハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」に「スティッチ/マカダミアチョコレートサンド」が仲間入り!

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 ディズニー「スティッチ/マカダミアチョコレートサンド」

販売スケジュール:

先行発売日:2025年7月11日(金)〜先行販売店舗:Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店【取扱商品】スティッチ/マカダミアチョコレートサンド 8枚入・スペシャル缶(12枚入)・スペシャル缶(12枚入)ポーチセット・スティッチ/スクエアポーチ(単品)・スティッチ/クリアタンブラー(単品)発売日:2025年7月15日(火)〜・東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)/羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)取扱商品:スティッチ/マカダミアチョコレートサンド 8枚入・スペシャル缶(12枚入)・スペシャル缶(12枚入)ポーチセット・スティッチ/クリアタンブラー(単品)・東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)取扱商品:スティッチ/マカダミアチョコレートサンド 8枚入・スペシャル缶(12枚入)ポーチセット・羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)取扱商品:スティッチ/マカダミアチョコレートサンド 8枚入・スペシャル缶(12枚入)※販売方法は変更になる場合があります。最新情報はホームページにて確認ください通販:公式オンラインショップ「パクとモグ」・パクとモグスイーツショップ 楽天市場店受付開始日:2025年7月14日(月)10:00〜取扱商品:スティッチ/マカダミアチョコレートサンド 8枚入・スペシャル缶(12枚入)ポーチセット・スティッチ/クリアタンブラー(単品)※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付終了となります

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈から、「スティッチ」たちが暮らすハワイをイメージした、サクサク楽しい「マカダミアチョコレートサンド」が誕生!

いつも一緒の「スティッチ」と「スクランプ」を描いたショコラクッキーサンドです。

アーモンド・マカダミア・ピーナッツ、3種類の香ばしいナッツと芳醇なカカオを合わせたショコラ生地で、ふんわりホイップしたマカダミアショコラをサンド。

カリッと頬張れば、マカダミアのナッティな味わいがお口いっぱいにあふれます。

お菓子の絵柄は全部で4種類。

ランダムに入っているので、どれが出るかは開けるまでのお楽しみです。

キュートなお菓子はもちろん、「スティッチ」フェイスがかわいいぬいぐるみポーチや常夏気分を味わえそうなクリアタンブラーも登場。

かわいいスイーツやオリジナルグッズで、「スティッチ」の“オハナ”気分が楽しめるスイーツを紹介していきます☆

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合があります

スティッチ/マカダミアチョコレートサンド 8枚入

価格:1,188円(税込)

大好きなおともだち「スクランプ」をギュッと抱きしめる「スティッチ」をオリジナルタッチで描いたトロピカルカラーの8枚入ボックス。

にっこり笑う「スティッチ」に思わずきゅんとしてしまいそう☆

「スティッチ」と「スクランプ」のように、仲良しのおともだちへ元気を届ける贈り物にぴったりのボックスです。

スティッチ/マカダミアチョコレートサンド スペシャル缶(12枚入)

価格:2,160円(税込)

夕日が沈むハワイでのんびり過ごす「スティッチ」と「スクランプ」を描いた、リゾート感たっぷりのスペシャル缶です。

得意のウクレレを弾いて聞かせる「スティッチ」は、見ているだけで癒やされそう。

中のお菓子を食べ終わったあとは大切な物を入れる宝物入れにしたり、おうちに飾ったり、いつもそばに置いておきたいかわいさです。

スティッチ/マカダミアチョコレートサンド スペシャル缶(12枚入)スクエアポーチセット

価格:3,630円(税込)

ぴょこんと立ったお耳がかわいい“ぬいぐるみポーチ”が、スペシャル缶とのセットでラインナップ。

「スティッチ」が大好きなお友だちへのプレゼントにもおすすめです。

スティッチ/スクエアポーチ(グッズ単品)

価格:1,650円(税込)

スクエア型で収納力も抜群な「スティッチ」のぬいぐるみポーチ。

ぬいぐるみのような手触りで、いつでもどこでもいっしょにお出かけしたくなるグッズです。

内生地には、物語の舞台であるハワイをイメージさせるアイコンが総柄でプリントされています。

スティッチ/クリアタンブラー

価格:1,650円(税込)

夏にぴったりな透け感がたまらないクリアタンブラー。

色とりどりのハイビスカスを全面にちりばめた、360°どこからみてもかわいいデザインがポイントです。

「スクランプ」のストローチャームがついて、細部までこだわり満載。

ハワイにいるような常夏気分が楽しめるドリンクウェアです。

やんちゃな暴れん坊「スティッチ」をイメージした、グッズ付きも展開される新作スイーツ。

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈2025年7月11日より順次販売が開始される「スティッチ/マカダミアチョコレートサンド」の紹介でした☆

