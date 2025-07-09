【週刊少年サンデー 2025年32号】 7月9日 発売 価格：380円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年32号」を本日7月9日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

　今号の表紙と巻頭カラーは「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」。本作を原作としたアニメの放送がいよいよ7月9日24時30分よりスタートする。

　また、センターカラーには「MAO」、「カグライ ～神楽と雷人～」が登場。ほかにも、短期集中連載「よふかしのうた-楽園編-」の第2話、SSS賞出身IZ(イズ)氏の読切「風を翼で薙ぐように」が掲載されている。

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