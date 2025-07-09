「週刊少年サンデー 32号」本日発売。表紙と巻頭カラーは「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」
【週刊少年サンデー 2025年32号】 7月9日 発売 価格：380円
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小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年32号」を本日7月9日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙と巻頭カラーは「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」。本作を原作としたアニメの放送がいよいよ7月9日24時30分よりスタートする。
また、センターカラーには「MAO」、「カグライ ～神楽と雷人～」が登場。ほかにも、短期集中連載「よふかしのうた-楽園編-」の第2話、SSS賞出身IZ(イズ)氏の読切「風を翼で薙ぐように」が掲載されている。
少年サンデー32号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) July 8, 2025
・表紙＆巻頭カラー!TVアニメ開始!![帝乃三姉妹は案外、チョロい。]#帝乃三姉妹は案外チョロい
・大人気御礼Cカラー![#MAO]
・SSS賞出身!読切[#風を翼で薙ぐように]
・TVアニメ放送中!短期集中連載第2話![#よふかしのうた]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/alH3o3i2cN
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