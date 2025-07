記事のポイント経済不安のなか、美容への支出を見直す動きが広がり、サロンよりも自宅でのケアを選ぶ「リセッション・ビューティ」が注目されている。シュワルツコフやダズル・ドライなどのブランドは、節約志向やセルフケア志向に合わせた製品やサービスを展開し、Z世代を含む幅広い層に支持を広げている。TikTokを活用したアフィリエイト施策や低価格帯の製品ライン拡充など、ライフスタイルに即したマーケティングがブランドの成長を後押ししている。

「リセッション・ブロンド」を提案するシュワルツコフの戦略

ダズル・ドライが訴求する「不況に強い美容」

ネイル業界で拡大するアフォーダブル商品と成長戦略

変化する消費習慣に応えるブランドの柔軟性

消費者心理が 過去最低水準 で推移するなか、買い物客は収入をより有効に活用するために購買パターンを調整しており、ブランド側もそれに対応しようとしている。たとえば、美容業界では、消費者が美をマクロ経済の不確実性によるストレスからの逃避や慰めとみなしていることが認識されている。これは、アルタ(Ulta)のCEO、ケイシア・スティールマン氏(Kecia Steelman)が直近の決算発表で述べた内容だ。しかし、消費者は依然として支出削減の方法を模索している。ウォールストリート・ジャーナル(Wall Street Journal)の4月の記事によれば、若い女性たちは「不況(リセッション)に強い」ルーティンを構築するため、あればうれしい程度のプロのサービスを控えるようになっている。これには、サロンでのマニキュアを省略したり、髪色をブロンドからブラウンに変えたりすることなどが含まれる。節約志向による自宅でのルーティンの高まりとともに、自宅用のヘアケア製品やネイルケア製品を展開する美容ブランドが注目を集めている。こうしたブランドは、経済的に厳しい時期に市場シェアを拡大するため、製品ラインやマーケティング戦略を最適化している。DIYで楽しめる「リセッション・ブロンド」の提案からマニキュアキットの販売まで、美容ブランドは機敏に動きながら、美容とウェルネス習慣の変化に対応する道を探っている。ヘアケアブランドのシュワルツコフ(Schwarzkopf)は、リセッション・ブロンドヘアカラーを実現する方法として、2024年に発売したケラチン・ブロンド(Keratin Blonde)ラインを大々的に宣伝している。リセッション・ブロンドとは、自分の自然な髪色により近い色合いに染めることで、根元のタッチアップの手間を減らすというトレンドだ。シュワルツコフのセレブリティヘアスタイリスト兼グローバルカラーエキスパートであるジョナサン・コロンビーニ氏は、ブランドと連携し、リセッション・ブロンドを自宅で実現する方法を顧客に伝えている。コロンビーニ氏は米Modern Retailの取材に対し、このトレンドは節約しながらブロンドを続けるための完璧な移行方法だと語っている。「通常、私は3〜5週間ごとに根元が伸びた顧客に対応するが、実際に彼らがサロンでタッチアップできるのは6〜8週間ごとだ」とコロンビーニ氏は説明する。シュワルツコフのケラチン・ブロンド・ラインは、サロン訪問の間隔を柔軟に調整しながら髪色を維持できるよう設計されている。また、シュワルツコフは自宅でのカラーリングをサポートするため、電話やテキストメッセージでプロのスタイリストに相談できるサービスを提供している。さらに、同ブランドのソーシャルメディアでは、コロンビーニ氏がリセッション・ブロンドを最大限に活用するためのヒントやコツを発信している。ネイルサロンへの訪問も、価格に敏感な消費者が削減しているサービスのひとつだ。人々はその代わりとして、自宅でできるマニキュアやペディキュアのキットを探している。ウォールストリート・ジャーナルが引用したGoogleのデータによれば、米国では「プレス・オン・ネイル(付け爪)」の検索数が2月から4月にかけて10%以上増加した。速乾性ネイルカラーキットを展開するネイルケアブランド、ダズル・ドライ(Dazzle Dry)は、サロン品質を求めながらも予算に敏感な顧客を意識したメッセージを打ち出している。同社のマーケティング責任者であるアズリン・ファレ氏は、「自宅でネイルケアを行うことは、単なるコスト削減のための代替手段ではなく、セルフケアやリラクゼーションの一形態になっている。『不況に強い』美容にぴったりだ」と語る。ファレ氏によれば、メッセージの要点は、ダズル・ドライの製品がウェルネスや長期的な爪の健康を重視するライフスタイルにいかに適合するかを強調することだという。現在はTikTokでのアフィリエイトマーケティングに注力しており、Z世代の大学生から仕事と育児を両立する女性、動物実験を行わないネイルケア製品を求める層まで、多世代のオーディエンスを開拓しているとファレ氏は説明する。インフルエンサーによるコンテンツでは、製品の速乾性をアピールし、多忙な人でも外出前に使えることを訴求している。たとえば、フィットネスやウェルネス分野のクリエイターは、「サロンに行かなくても、ダズル・ドライなら自然で手間のかからないマニキュアが楽しめる」と紹介している。多くのクリエイターが、「私の爪の健康と財布に最適なもの」というブランドのメッセージを繰り返している。「この3カ月で、TikTokのアフィリエイトプログラム経由のベースライン売上が30%増加した」とファレ氏は報告している。ダズル・ドライの戦略には、価格に敏感な顧客向けに製品ラインを拡充することも含まれている。最近発売したのは、4ステップネイルシステムのミニバージョンに人気カラー1色を加えた旅行用のミニ・システム・キット(Mini System Kits)だ。価格は39ドル〜(約5600円〜)で、標準版(80ドル〜、約1万1500円〜)の半額ほどとなっている。ダズル・ドライと同じ4ステップのネイルシステムに特化したオリーブ・アンド・ジューン(Olive & June)の創業者兼CEO、サラ・ギブソン・タトル氏は「時間と費用を節約するためにサロンを避ける人が増えている」と語る。この傾向は、関税引き上げによる経済不安が広がる前からすでにみられていたという。「2024年だけで、顧客の4人に1人がサロンから当社製品に切り替えた」。オリーブ・アンド・ジューンは2024年後半、ヘレン・オブ・トロイ(Helen of Troy)に2億4000万ドル(約347億円)で買収され、同年6月にはより広いオーディエンスにリーチするため、Amazonでの販売も開始した。タトル氏によれば、自宅でのネイルケアへの関心の高まりを受けて、ブランドは過去1年間で大きく成長したという。同社は2024年に年間売上高が9200万ドル(約133億円)を超えた。過去52週間のデータでは、ターゲット(Target)においてもっとも売れているネイルブランドだと同社は述べている。ダズル・ドライのファレ氏は、美容愛好家の消費習慣が急速に変化するなかで、ブランドが消費者のライフスタイルに合った新たなアプローチを見つけることが不可欠だと語っている。「要因が経済的な慎重さであれ、より意識の高い美容製品への関心であれ、我々はこの局面に適応できる立場にある」。[原文:Brands Briefing: Brands capitalize on ‘recession beauty’ routines as shoppers spend more on at-home treatments]Gabriela Barkho(翻訳:米井香織/ガリレオ、編集:藏西隆介)