「1ドメインで複数メールサーバー統合運用」を実現する 独自技術を開発！ランコントル

ランコントルは、クラウドエンジニアリングと共同で、「1つのドメインで複数メールサーバー統合運用」を実現する革新的技術の開発を完了しました(特許出願中)。

この技術は、メールシステム運用の常識を覆すものであり、様々な企業に新たな選択肢を提供します。

【主題技術の特長と業界へのインパクト】

<根本的アーキテクチャ革新とAI活用>

本技術は、既存のSMTPプロトコルを完全保持しつつ、上位層で革新的な論理制御を実現しています。

従来の物理的制約を論理制御で克服し、量子もつれ理論を応用した情報保存システムを採用。

これにより、1つのドメインで無制限にサーバーを統合運用できる環境を提供します。

【主な特長】

・完全可逆ドメイン変換技術

送信時は統一ドメインから最適なサーバーを選択、受信時は分散サーバーから統一ドメインへ復元。

情報損失ゼロの可逆性を保証します。

・インテリジェント統合制御

リアルタイム負荷監視による動的最適化、AIベースの脅威分析による高度なセキュリティ、自動障害検知・復旧による完全無人運用を実現。

・ゼロダウンタイムの事業継続性

サーバー障害時も即時切替・復旧が可能なため、メール運用の止まらない事業継続性を担保します。

・AI統合セキュリティ

AI技術を活用し、標的型攻撃や未知の脅威にもリアルタイムで対応。

企業の情報資産を強固に守ります。

この技術により、IT業界のメールシステム運用は「柔軟性」「拡張性」「安全性」のすべてを兼ね備えた新たなステージへと進化します。

【従来技術との差異】

世界中の企業はメールシステム運用において、さまざまな制約を受け入れてきました。

その1つとして「1ドメインにつき1台のメールサーバーが必要」という物理的な限界があり、柔軟な運用が難しい状況が現在も続いています。

また、サーバーが単一障害点となることで、障害発生時にはドメイン全体のメールサービスが停止するリスクも抱えています。

さらに、システムの拡張性にも根本的な制限があり、利用規模の拡大に対応しづらいという課題がありました。

加えて、利用者やドメイン数が増えるほど運用コストも直線的に増加し、効率的な運用が難しいという問題も長年続いてきました。

従来の技術

世界で初めて実現したこの技術は、従来の技術ではなしえなかった1つのドメインで無制限のサーバーを完全に統合して運用できる点が大きな特徴です。

さらに、システム全体で自動的に負荷を分散し、常に最適なパフォーマンスを維持します。

AIを活用した統合セキュリティにより、高度な保護も実現しました。

これらにより、システムのダウンタイムをゼロに抑え、事業の継続性を確保しています。

技術的ブレイクスルー

【実証結果】

本システムの30日間連続の実証結果は以下の通りです。

実証結果

<実装システム構成>

・高性能クラウドインフラ:14コア/64GB RAM + 冗長構成

・完全自動監視 :24/7 AI分析エンジン

・リアルタイム同期 :2秒遅延での完全ミラーリング

・多層セキュリティ :DNS TXT + 動的キー + AI分析

