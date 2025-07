ものづくりにこだわるショールームのワークショップなどさまざまなイベント開催！リビングデザインセンターOZONE

リビングデザインセンターOZONEでは、「集う・涼む・遊ぶ」をテーマに、ものづくりにこだわるショールームのワークショップや相談会、セール、家づくりの参考となる展示など、さまざまなイベントを開催します。

リビングデザインセンターOZONEでは、「集う・涼む・遊ぶ」をテーマに、ものづくりにこだわるショールームのワークショップや相談会、セール、家づくりの参考となる展示など、さまざまなイベントを開催。

ワークショップについて

「日本古来の藤編みで『コースター』をつくろう!」 2025年7月19日(土)、20日(日)

「射的で遊ぼう!ゴムでっぽうづくり2025」 2025年7月27日(日)

「金属工芸体験ワークショップ とんとんスプーンづくり」 2025年8月3日(日)〜5日(火)

※ワークショップやセミナー、相談会のお申し込みは先着順です。

「日本古来の藤編みで『コースター』をつくろう!」

内容:天然素材の籐(とう)で編んだカーペット「籐むしろ」は、日本では約500年も前から使われていたといわれています。

調湿作用・吸水性・消臭性が抜群で、蒸し暑い日本の夏にも重宝するカーペットです。

そんな籐編みのカーペットをさらに進化させ、抗菌・防カビ・抗ウイルスの機能をもたせたのが、「野々山さんの籐むしろ(籐敷物)」。

籐編み歴約40年の職人・野々山さんの指導の下、コースターづくりを体験しながら、籐でできたマットやカーペットなど籐編みの魅力を感じられます。

日時 :2025年7月19日(土) 13:30〜/15:00〜/17:00〜

2025年7月20日(日) 11:00〜/13:30〜/15:00〜

講師 :野々山籐屋(籐編み職人)

会場 :5F 特設会場(Japan creation space monova 横)

参加費 :700円(材料費、消費税込)

定員 :各回10回(小学生以下は保護者同伴)

申込方法:事前申込制(先着順)

「射的で遊ぼう!ゴムでっぽうづくり2025」

内容:1つ1つパーツになったヒノキ部材を接着剤と丸棒と輪ゴムを使い、木の本格的なゴムでっぽうを組み立てていくワークショップです。

持ち手部分は紙ヤスリで削り・磨き上げ、自分の手に馴染むように仕上げていきます。

ぜひ、ヒノキの優しい木肌の感触を手で感じながら作業してください。

ゴムでっぽう完成後は射的の的めがけて楽しく遊べます。

日時 :2025年7月27日(日) 11:00〜/13:30〜/15:30〜

講師 :伊藤 洋平(八王子現代家具工芸学校)

会場 :7F とうきょうの木 魅力発信拠点 TOKYO MOKUNAVI

参加費 :1,000円(税込)

定員 :各回12名(小学生以下は保護者同伴)

申込方法:下記メールアドレス宛てに以下を明記のうえ、ご連絡ください。

お申し込みは先着順です。

info@gendaikagu.com (八王子現代家具工芸学校)

メール内に記載いただく必要事項 (1)お名前、(2)電話番号、(3)参加人数、(4)同伴者の人数(参加者が小学生以下の場合)

ゴムでっぽうづくり

「金属工芸体験ワークショップ とんとんスプーンづくり」

内容:叩くことで形を作りながら固くなる金属の不思議な性質「加工硬化」が体験できるワークショップです。

打ちだし方で違う表情を見せる作品は、まさに世界にひとつだけのオリジナル。

初めてでも味わいのある作品が出来上がります。

金属の特性を生かして日々ものづくりを行う瀬尾製作所が、自分で作る楽しさを伝えます。

とんとんと無心で叩く時間も楽しみながら、金属工芸の魅力に触れてみませんか?

日時 :2025年8月3日(日) 11:00〜12:30/14:00〜15:30/16:30〜18:00

2025年8月4日(月) 11:00〜12:30/14:00〜15:30/16:30〜18:00

2025年8月5日(火) 11:00〜12:30

※制作の進捗により、終了時間は異なる場合があります。

講師 :瀬尾 良輔 氏

会場 :5F セミナールーム

定員 :3個/各回(お子様は10歳以上であれば参加できます。

必ず保護者の方がお付き添いください)

参加費 :3,000円(税込)/個

当日お好みで真鍮か銅のどちらかの素材を選んで作れます。

申込方法:事前申込制(先着順)

支払方法:当日支払い(現金のみ)

とんとんスプーンづくり

※やむを得ない事情により、中止または延期とさせていただく場合があります。

※画像はイメージです。

●ショールーム相談会

暑い夏に心地よく涼んだり、皆で集うためのアイテムに出会うための相談会を開催します。

<「腰の椅子」Awazaギャラリー>

2025年7月19日(土) 15:00〜16:00

「どんな椅子が自分に合っているのか」、人間工学に基づいて椅子の

デザイナーがお悩みにお答えします。

「腰の椅子」Awazaギャラリー

<瀬尾製作所展示室 SEO TOKYO SHOWROOM>

2025年8月5日(火) 14:00〜14:45/15:00〜15:45/16:00〜16:45

鎖樋の使い方、組み合わせやメンテナンスなどのご相談を承ります。

瀬尾製作所展示室 SEO TOKYO SHOWROOM

<飛騨フォレスト 新宿>

2025年7月19日(土) 14:15〜/15:30〜/16:45〜

2025年8月3日(日) 10:45〜/13:00〜/14:15〜/15:30〜

畳ベッド・小上がりづくりの相談会を開催します。

11万円(税込)以上の注文で、

「岐阜県産ブランド米(龍の瞳)」または「ひのき枕」のプレゼントも!

飛騨フォレスト 新宿

※お申し込みは先着順です。

※やむを得ない事情により、中止または延期とさせていただく場合があります。

あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。

●セール&特別販売

館内の対象ショールームにて、家具やインテリア雑貨などの展示現品がお求めやすくなるほか、 普段は取扱いのないアイテムを特別販売します。

(対象ショールーム)

Kitani 東京ショールーム/寝具御誂専門店 IWATA東京/Japan creation space monova/GLAS LUCE×SmartHome/関家具 ATELIER MOKUBA 新宿ギャラリー/関家具 ATELIER MOKUBA RESINギャラリー/Aria&Aura Harmonia Gallery/ARUNAi 東京ショールーム/「腰の椅子」 Awazaギャラリー/浜本工芸 東京ショールーム/レザルク/SWANTILE東京ショールーム

【OZONEで、集う・涼む・遊ぶ】

会期 :2025年7月19日(土)〜8月3日(日)

会場 :リビングデザインセンターOZONE

〒163-1062 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

主催 :リビングデザインセンターOZONE

問い合わせ先:03-5322-6500(代)

※水曜日休館(祝日を除く) 夏期休館:8/12(火)〜8/15(金)

