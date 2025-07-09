米女子プロゴルフツアーメジャー第４戦、エビアン選手権は１０日から４日間、フランス・エビアンリゾートＧＣ（６５０４ヤード、パー７１）で行われる。日本勢は１２人が出場。予選ラウンド組み合わせが８日に発表された。

大会２連覇を狙う古江彩佳（富士通）は、メジャー２勝のコ・ジンヨン（韓国）、ツアー２勝のエンジェル・イン（米国）と同組。第１ラウンドは午後１時（日本時間午後８時）にティーオフする。

今年４月のシェブロン選手権を制した西郷真央（島津製作所）は、全米女子プロ選手権優勝のミンジ・リー（オーストラリア）、全米女子オープン選手権優勝のマヤ・スタルク（スウェーデン）と同組で、日本時間午後３時にスタートする。

５月のリビエラマヤ・オープンでツアー初優勝を飾った岩井千怜（ちさと、ホンダ）は、世界ランク１位のネリー・コルダ（米国）、２３年大会王者のセリーヌ・ブティエ（フランス）と同午後７時４８分から回る。

全米女子オープン２位の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は同午後３時１２分、１９年のＡＩＧ全英女子オープン以来のメジャー２勝目を狙う渋野日向子（サントリー）は同２時１２分にティーオフする。