Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ËÀÅ²¬¸©Æâ¼«¼£ÂÎ½é¤ÎÃ±ÆÈ½ÐÅ¸ ¡Ö²»³Ú¤Î³¹¡×PR ³Ú´ï¥áー¥«ー3¼Ò¤È¶¨ÎÏ¡áÉÍ¾¾»Ô
ÉÍ¾¾»Ô¤Ï¡¢9·î26Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ØÀÅ²¬¸©Æâ¤Î»Ô¤äÄ®¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÃ±ÆÈ¤Ç½ÐÅ¸¤·¡¢¡Ö²»³Ú¤Î³¹¡×¤òPR¤¹¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¸©Æâ¼«¼£ÂÎ½é¤ÎÃ±ÆÈ½ÐÅ¸¤òÈ¯É½¤¹¤ëÉÍ¾¾»Ô¡¦ÃæÌîÍ´²ð»ÔÄ¹¡áÉÍ¾¾»Ô¡¦7·î8Æü
¡ãÉÍ¾¾»Ô ÃæÌîÍ´²ð»ÔÄ¹ 7·î8Æü¡ä¡Ö¡Ø²»³Ú¤ÎÅÔ¡¦ÉÍ¾¾¥³¥ó¥µー¥È¡Ù¤òÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
ÉÍ¾¾»Ô¤¬9·î26Æü¤Ë³«¤¯¤Î¤Ï¡Ö²»³Ú¤ÎÅÔ¡¦ÉÍ¾¾¥³¥ó¥µー¥È¡×¡£²»³Ú¤Î³¹¡¦ÉÍ¾¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ú´ï¥áー¥«ー¤Î²Ï¹ç³Ú´ïÀ½ºî½ê¡¢¥ä¥Þ¥Ï¡¢¥íー¥é¥ó¥É¤Î3¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ëEXPO¥Ûー¥ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡×¤òÉñÂæ¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÉÍ¾¾¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ°¦Èþ¤µ¤ó¤¬¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ê¡¢Â³¤¤¤Æ3¼Ò¤¬¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤ä¼«Æ°±éÁÕ¡¢ÅÅ»Ò´É³Ú´ï¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Î»Ô¤äÄ®¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÍ¾¾»Ô¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥µー¥È¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°¿½¹þÀ©¤ÇËüÇî¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ºë¶Ì,
¥Í¥¸,
ÆÁÅç,
³¤,
À¸²Ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²ð¸î,
»×¤¤¤ä¤ê