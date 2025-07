「お金」について楽しく、本質的に学ぶ！教育と探求社／三菱UFJフィナンシャルグループ「マネージーニアス(Money Genius) ワンダーラボ」

教育と探求社と三菱UFJフィナンシャルグループは、以下日程にて、金融経済教育の更なる普及を目的として、小学生高学年を対象とした、探究型金融経済イベント「マネージーニアス(Money Genius) ワンダーラボ」を開催。

教育と探求社と三菱UFJフィナンシャルグループは、以下日程にて、金融経済教育の更なる普及を目的として、小学生高学年を対象とした、探究型金融経済イベント「マネージーニアス(Money Genius) ワンダーラボ」を開催します。

マネージーニアス第2弾として、東京、名古屋、大阪の3都市で、子どもたちが「お金」について楽しく、本質的に学ぶ探究型イベントを開催します。

ゲームやワークショップを通じて、「お金ってなに?」「お金とどう付き合っていく?」など、親子で考える1日。

未来を自分らしく、真に豊かに生きていくために必須となるマネーマインドセット(お金に対する基本的な姿勢や態度)を育む学びの場を体験できます。

■イベントのおすすめポイント

◎ゲームで体験!お金の「力」と「つながり」を探究しよう

おこづかいを貯めるだけじゃない、お金の力や社会とのつながりをゲームや

ワークショップで楽しく体験!知識を身につけるだけでなく、自分の考えを

深める探究型プログラムです。

◎「マネージーニアス受講証明書」プレゼント

がんばった証として、参加者全員に修了証が渡されます。

◎親子で一緒に学べる!

お子さま1名につき、保護者1名の同伴が必要です。

■イベントの目的

金融経済教育の必要性が年々高まる中、子どもたちがお金について話し合い、探究する機会を創出し、単なる知識の習得を超えて、お金に対する意識やリテラシーを育む体験型のイベントです。

知っているようで知らない、お金の力や可能性、お金との付き合い方を、本イベントならではの、体験的なゲームやワークショップで学ぶことができます。

参加した小学生には、探究活動に取り組んだ証として、「受講証明書」が贈られます。

また、夏休みの自由研究にも使える「自由研究シート」を提供します。

■探究型金融経済イベント「マネージーニアス(Money Genius) ワンダーラボ」開催概要

<主催>

三菱UFJフィナンシャル・グループ

<協力>

・教育と探求社

・一般社団法人ティーチャーズ・イニシアティブ

<日程と会場>

・みなとみらい会場

2025年8月3日(日) 13:20〜16:00(13:00開場)

MUFGグローバルラーニングセンター

神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目8-1

・名古屋会場

2025年8月9日(土) 13:20〜16: 00(13:00開場)

三菱UFJ銀行 名古屋ビル

愛知県名古屋市中区錦3丁目21-24

・大阪会場

2025年8月23日(土) 13:20〜16: 00(13:00開場)

三菱UFJ銀行 大阪ビル

大阪府大阪市中央区伏見町3丁目5-6

<対象>

小学校高学年(5・6年生)

*必ず保護者1名の同伴が必要です。

<参加費>

無料

<募集人数>

各会場40名(保護者を含め合計80名)

<申込期限>

・みなとみらい会場 2025年7月25日(金)

・名古屋会場 2025年8月1日(金)

・大阪会場 2025年8月15日(金)

*応募多数の場合は抽選となります。

<お申込みフォーム>

8月3日 みなとみらい: https://forms.gle/i9CdrkqF4g53Jbfb8

8月9日 名古屋 : https://forms.gle/YLuHnCp62vRWG6K69

8月23日 大阪 : https://forms.gle/EZcmvY2PNPic15R89

