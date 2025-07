女性に特化したサービスサイトをオープン！アーガス城北警備

アーガス城北警備は、浮気調査、携帯電話番号調査、自動車ナンバー調査において豊富な実績を有する探偵事務所アーガスリサーチを運営しています。

アーガス城北警備「女性に特化したサービスサイト」

女性の依頼者に特化したサービスサイトを2025年7月にオープンしました。

アーガスリサーチは、これまで全国3拠点(西日暮里・赤坂・千葉)を構え、地域に根差した調査活動を展開してきました。

近年、個人や企業を取り巻く環境は複雑化しており、調査ニーズも多様化の一途を辿っています。

このような状況を踏まえ、より多くの利用者のニーズに迅速かつ的確に応えるため、2025年4月、都心におけるアクセスが良好な新宿に支店を開設しました。

