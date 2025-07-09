¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥°¥ë¡¼¥×¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÍò¡×¤òÂçº¹¤ÇÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â¿¤¯¡¢³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï6·î12¡Á13Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤È»×¤¦µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥°¥ë¡¼¥×¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤ÏÍò¤Ç¤·¤¿¡£1999Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¾ïÏ¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÂçÌîÃÒ¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¾ï¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä±é½Ð¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÍò¤Ï¡¢2026Ç¯½Õº¢¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±Ç¯¤Î5·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍò¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦±é½Ð¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤ò¶¯¤¯Æ°¤«¤¹´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê²Ú¤¬¤¢¤êÌÜ¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¡£°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¹âÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥½¥í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏSnow Man¤Ç¤·¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢È¯Çä¤¹¤ëCD¤Ï¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¥À¥ó¥¹¤È¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¥¯¥íÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§¡£´äËÜ¾È¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëSnow Man¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡ÖSnow Man 1st Stadium Live Snow World¡×¤ò¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼Â»Ü¡£Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä±é½Ð¤ò¸«¤»¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç½¨°ï¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤·¡¢¶ÊÃæ¤Ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿²Æì¸©¡Ë¡¢¡ÖÉñÂæ¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²Î¾§ÎÏ¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÂç¿Í¿ô¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÅý°ì´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï6·î12¡Á13Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Öµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤È»×¤¦µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥°¥ë¡¼¥×¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¡§Íò¡¿34É¼
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤ÏÍò¤Ç¤·¤¿¡£1999Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¾ïÏ¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥À¥ó¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÂçÌîÃÒ¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¾ï¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä±é½Ð¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÍò¤Ï¡¢2026Ç¯½Õº¢¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±Ç¯¤Î5·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÍò¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦±é½Ð¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤ò¶¯¤¯Æ°¤«¤¹´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê²Ú¤¬¤¢¤êÌÜ¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¡£°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¹âÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥½¥í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§Snow Man¡¿73É¼
1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏSnow Man¤Ç¤·¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢È¯Çä¤¹¤ëCD¤Ï¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¥À¥ó¥¹¤È¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¥¯¥íÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§¡£´äËÜ¾È¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëSnow Man¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡ÖSnow Man 1st Stadium Live Snow World¡×¤ò¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼Â»Ü¡£Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä±é½Ð¤ò¸«¤»¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç½¨°ï¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤·¡¢¶ÊÃæ¤Ë¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿²Æì¸©¡Ë¡¢¡ÖÉñÂæ¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²Î¾§ÎÏ¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤ÉÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÂç¿Í¿ô¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÅý°ì´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)