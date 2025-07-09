桜島で9日朝、爆発的噴火が発生し噴煙が1500メートルの高さまで上がりました。

桜島の南岳山頂火口できょう9日午前4時40分に爆発的噴火がありました。

噴煙は火口から1500メートルの高さまで上がり、弾道を描いて飛散する大きな噴石が火口から最大800メートルの8合目付近まで飛びました。

桜島の爆発的噴火は今年139回目です。

このあと噴煙は北西のされています。

桜島では噴火警戒レベル3の入山規制が継続中です。

気象台は「山体の膨張は引き続き高止まりが続いていて、山体膨脹が一度に解消されるような噴火が発生すると多量の降灰の可能性がある」として注意を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）

現在、桜島は噴火警戒レベル３（入山規制）です。桜島で噴火が発生した場合には、９日２１時から２４時までは火口から西方向に降灰が予想されます。

９日１２時から１０日６時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼０９日１２時から１５時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼０９日１５時から１８時まで 西（鹿児島市街方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

▼０９日１８時から２１時まで 西（鹿児島市街方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

▼０９日２１時から２４時まで 西（鹿児島市街方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

▼１０日００時から０３時まで 西（鹿児島市街方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

▼１０日０３時から０６時まで 西（鹿児島市街方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、日置市、薩摩川内市、いちき串木野市

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