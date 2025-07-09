ÌÚÍü·ûÉð¡¡¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤¯¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÈÀ¤³¦¤Î¥Ê¥Ù¥µ¥À¡É¤È¤ÎÂç¶½Ê³2S¤Ë¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡Ö½Â¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦Åª¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¤Ç¡Ö¥Ê¥Ù¥µ¥À¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅÏÊÕÄçÉ×»á¡Ê92¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚÍü¤Ï¡Ö¥µ¥À¥ª¡¦¥ï¥¿¥Ê¥Ù¤µ¤ó¡¢92ºÐ¡ª¡ª92¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¤Þ¤¿¤Þ¤¿º£¡¢1²óÌÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸ÎÞ¤Î´Ñ¾Þ²ñ¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥ÈÅìµþ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¡¢¥º¡¼¥¸¥ã¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª´¶Æ°¤·¤Þ¤¯¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¶½Ê³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¡¢70Ç¯Âå¡¡ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È³Û±ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÊú¤¨¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡ª¡ª½ë¤¹¤®¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡ª¤Þ¤â¤Ê¤¯2²óÌÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥µ¥À¥ª¤µ¤ó¿À¤À¡ª¡ªYAMAHA¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥¹½¬¤¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡ª¶½Ê³¤Î¸½¾ì¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤Ï°Ê¾å¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¡Ö¥Ê¥Ù¥µ¥À¤µ¤ó¡¢¥Î¥ê¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È½Â¤¤¡Á¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö92ºÐ¡©¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö´¶Æ°¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Î¥ê¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥µ¥À¥ª¤µ¤ó¤ª¼ã¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£