気軽に利用出来る多様性を尊重したインクルーシブな空間！東北福祉ビジネス「Keyaki no Mori Cafe＆Arts」

東北福祉ビジネス「Keyaki no Mori Cafe&Arts」

所在地 :〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目3-22 スマイルホテル仙台国分町 地下1階

アクセス :◆地下鉄南北線「広瀬通駅」西5番出口より徒歩約3分

◆地下鉄南北線「勾当台公園駅」南3番出口より徒歩約3分

営業時間 :月〜金 11:00〜15:00,17:00〜23:00、土日祝 11:00〜23:00

平均価格帯:1,350円

東北福祉ビジネスは、多様性を重んじるインクルーシブ社会をコンセプトにした「Keyaki no Mori Cafe&Arts」を日立システムズホール仙台内にオープンしました。

今回、2025年7月24日(木)に「Keyaki no Mori Cafe&Bar 一番町」を新たにオープンします。

また、7月23日(水)18時〜20時にレセプションを開催予定です。

「Keyaki no Mori Cafe&Bar 一番町」は、カフェとしての営業に加え、障がいを持つ方々が通う就労継続支援B型事業所としても11月1日より開設予定です。

