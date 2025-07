＜ハッピーセット＞「ハローキティ」はおうち遊びのおもちゃ＆まさかのスイカゲームも！7月11日〜

7月11日(金)からのハッピーセットは「ハローキティ」と「特装合体ロボ ジョブレイバー」です。夏らしさ満点!かわいくて実用的な「ハローキティ」サンリオの大人気キャラクター「ハローキティ」。今回のハッピーセットでは、夏をテーマにした全6種類のデザインで登場します。日焼けスタイルや浴衣姿がとってもキュートなキティちゃん。ミニトレーやスプーン&フォーク、アイスメーカーなど、おうち遊びが楽しくなるアイテムが揃っています。

【サーフボード型アイスメーカー】

【サマードリンクカップ】

【サングラスカップつきミニトレー】

【ちょうちん型フリフリおにぎりメーカー】

【風鈴型ハローキティスプーン&フォーク】

【浴衣ハローキティのふくろとめクリップ】

第1弾:7月11日(金)〜7月17日(木)好きな飲み物を入れて凍らせると、サーフボード型のアイスを作ることができます。親子で楽しく“手作りアイス”にチャレンジしてみては? 暑い夏のおやつタイムにもぴったりです。フェイス形の蓋がキュートなドリンクカップは、おうちでもおでかけでも大活躍。キティちゃんといっしょに水分補給をしてくださいね。お皿や小物入れとして使えるトレーです。サングラスはハローキティの顔につけることも、中に収納することもできます。ごっこ遊びにもぜひ使ってみて。第2弾:7月18日(金)〜7月24日(木)ご飯を入れてふると、おにぎりを作ることができます。一緒に作って一緒に食べる、親子の“ごはん時間”がもっと楽しくなりそう!風鈴をモチーフにした、かわいらしいスプーンとフォークです。ハート型クリップで留めることができます。一度あけた食材の袋などを留めることができる、クリップセット。お菓子の袋を留めたり、小物をまとめたり……。毎日の生活でも大活躍しそうですね。第3弾:7月25日(金)〜第1弾と第2弾で登場した6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。スマホで遊べる限定ゲームもハッピーセットのおもちゃの箱に付いているQRコードを読み込むと、スマートフォンで遊べるオリジナルゲーム「ハローキティのハッピースイカゲーム」が楽しめます。ゲームプレイ可能期間:2025年7月11日(金)5:00〜8月10日(日)23:59特別デザインの“スイカキティ”を目指して、親子で一緒にハイスコアに挑戦してみては?もう一つのハッピーセット®「特装合体ロボ ジョブレイバー」はマクドナルド限定デザインも登場します。そちらもぜひチェックしてくださいね。【ハッピーセット「ハローキティ」】■販売期間:2025年7月11日(金)〜約4週間(予定)■種類:おもちゃ全6種※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※画像はイメージです。※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655449© 2021 Aladdin X Inc. スイカゲーム®はAladdin X 株式会社の登録商標です。編集・千永美