ニューヨークを拠点とするダンス・パンクの名バンド、ザ・ラプチャー(The Rapture)が、この秋に15年ぶりとなる本格的なヘッドライニング・ツアーを行うことが明らかになった。全26都市を回るワールドツアーは、9月16日にミネアポリスのFirst Avenueで幕を開け、10月10日にワシントンD.C.の9:30 Clubで北米公演を締めくくる。その後、11月にはイギリスおよびヨーロッパでの短期ツアーが予定されている。全公演のチケットは現地時間の7月11日(金)午前10時より一般発売が開始され、プレセールは7月9日(水)午前10時から行われる予定。サポートアクトの詳細は後日発表される。ツアーの全情報はザ・ラプチャーの公式サイトで確認できる。

ルーク・ジェナー(Vo, Gt)はRolling Stone誌にメールでこう語っている。「このツアーは僕にとって新たなスタートのように感じられる。これまで乗り越えてきたこと、経験してきた痛みから生まれたものなんだ。夢を追いかけて、その高揚もどん底も体験してきた。今の僕にとって音楽は、何かを証明するためのものじゃない。かつての自分のように迷いの中にいる人たちに寄り添い、”君はひとりじゃないよ”と伝えるための手段なんだ」ザ・ラプチャーは90年代後半に結成され、2000年代初頭のニューヨーク・アンダーグラウンド・シーンで異彩を放つ存在として頭角を現した。2002年にリリースされたシングル「House of Jealous Lovers」は、”Meet Me in the Bathroom”時代の代表曲として知られる。彼らはその後、2003年の『Echoes』、2006年の『Pieces of the People We Love』、2011年の『In the Grace of Your Love』という3枚のアルバムを発表し、2014年に解散した。その後、ザ・ラプチャーは2019年に一度再結成を果たし、いくつかの単発ライブやフェス出演を行った。2020年にもさらなる公演が予定されていたが、パンデミックの影響でキャンセルされてしまった。「もう逃げ続けることはできないと気づいた」バンドが活動休止していた間の自身の心境について、ルーク・ジェナーはこう語っている。「自分自身や家族と向き合い、拍手や他者からの評価に縛られない本当の目的意識を取り戻すために、癒しと再接続の時間が必要だったんだ」。さらに彼はこう続ける。「母が亡くなり、息子が生まれ、ツアーに明け暮れた年月を経て、もう逃げ続けることはできないと気づいた。ステージに立って歌っていた頃、成功とは”見られること”だと信じていた--称賛されることさえ--でも心の奥では、もっと地に足のついたものを求めていた。時間はかかったけれど、ようやく自分が探し求めていたものにたどり着いたよ」なお、今回のツアーで誰がルーク・ジェナーとともにステージに立つかは明らかにされておらず、広報担当者によれば、2019年〜2020年にかけての再結成時とは異なるラインナップになるとのこと。その際のメンバーは、創設メンバーであるドラマーのヴィト・ロッコフォルテ、長年のキーボード兼サックス奏者ガブリエル・アンドルッツィ、ツアーメンバーのハリス・クラーを含む編成だった。The Rapture 2025 Tour DatesSept. 16 - Minneapolis, MN @ First AvenueSept. 18 - Denver, CO @ Ogden TheatreSept. 19 - Salt Lake City, UT @ The DepotSept. 21 - San Francisco, CA @ Portola FestivalSept. 23 - San Diego, CA @ HumphreysSept. 24 - Phoenix, AZ @ The Van BurenSept. 26 - Austin, TX @ EmosSept. 27 - Dallas, TX @ The Studio at The FactorySept. 30 - Atlanta, GA @ Buckhead TheatreOct. 1 - Nashville, TN @ Marathon Music WorksOct. 3 - Chicago, IL @ Riviera TheatreOct. 4 - Detroit, MI @ Masonic Temple TheaterOct. 5 - Toronto, ON @ Danforth Music HallOct. 7 - Philadelphia, PA @ Union TransferOct. 8 - Brooklyn, NY @ Brooklyn SteelOct. 9 - Boston, MA @ House of BluesOct. 10 - Washington, D.C. @ 9:30 ClubNov. 11 - Glasgow, U.K. @ St. LukesNov. 12 - Manchester, U.K. @ New Century HallNov. 13 - London, U.K. @ HERE at OuternetNov. 15 - Hamburg, DE @ FabrikNov. 17 - Berlin, DE @ HuxleysNov. 19 - Amsterdam, NE @ ParadisoNov. 20 - Paris, FR @ Salle PleyelNov. 21 - Antwerp, BE @ TrixNov. 23 - Barcelona, SP @ Razzmatazz 2From Rolling Stone US.