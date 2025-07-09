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The Rapture 2025 Tour Dates
Sept. 16 - Minneapolis, MN @ First Avenue
Sept. 18 - Denver, CO @ Ogden Theatre
Sept. 19 - Salt Lake City, UT @ The Depot
Sept. 21 - San Francisco, CA @ Portola Festival
Sept. 23 - San Diego, CA @ Humphreys
Sept. 24 - Phoenix, AZ @ The Van Buren
Sept. 26 - Austin, TX @ Emos
Sept. 27 - Dallas, TX @ The Studio at The Factory
Sept. 30 - Atlanta, GA @ Buckhead Theatre
Oct. 1 - Nashville, TN @ Marathon Music Works
Oct. 3 - Chicago, IL @ Riviera Theatre
Oct. 4 - Detroit, MI @ Masonic Temple Theater
Oct. 5 - Toronto, ON @ Danforth Music Hall
Oct. 7 - Philadelphia, PA @ Union Transfer
Oct. 8 - Brooklyn, NY @ Brooklyn Steel
Oct. 9 - Boston, MA @ House of Blues
Oct. 10 - Washington, D.C. @ 9:30 Club
Nov. 11 - Glasgow, U.K. @ St. Lukes
Nov. 12 - Manchester, U.K. @ New Century Hall
Nov. 13 - London, U.K. @ HERE at Outernet
Nov. 15 - Hamburg, DE @ Fabrik
Nov. 17 - Berlin, DE @ Huxleys
Nov. 19 - Amsterdam, NE @ Paradiso
Nov. 20 - Paris, FR @ Salle Pleyel
Nov. 21 - Antwerp, BE @ Trix
Nov. 23 - Barcelona, SP @ Razzmatazz 2
From Rolling Stone US.
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The Rapture 2025 Tour Dates
Sept. 16 - Minneapolis, MN @ First Avenue
Sept. 18 - Denver, CO @ Ogden Theatre
Sept. 19 - Salt Lake City, UT @ The Depot
Sept. 21 - San Francisco, CA @ Portola Festival
Sept. 23 - San Diego, CA @ Humphreys
Sept. 24 - Phoenix, AZ @ The Van Buren
Sept. 26 - Austin, TX @ Emos
Sept. 27 - Dallas, TX @ The Studio at The Factory
Sept. 30 - Atlanta, GA @ Buckhead Theatre
Oct. 1 - Nashville, TN @ Marathon Music Works
Oct. 3 - Chicago, IL @ Riviera Theatre
Oct. 4 - Detroit, MI @ Masonic Temple Theater
Oct. 5 - Toronto, ON @ Danforth Music Hall
Oct. 7 - Philadelphia, PA @ Union Transfer
Oct. 8 - Brooklyn, NY @ Brooklyn Steel
Oct. 9 - Boston, MA @ House of Blues
Oct. 10 - Washington, D.C. @ 9:30 Club
Nov. 11 - Glasgow, U.K. @ St. Lukes
Nov. 12 - Manchester, U.K. @ New Century Hall
Nov. 13 - London, U.K. @ HERE at Outernet
Nov. 15 - Hamburg, DE @ Fabrik
Nov. 17 - Berlin, DE @ Huxleys
Nov. 19 - Amsterdam, NE @ Paradiso
Nov. 20 - Paris, FR @ Salle Pleyel
Nov. 21 - Antwerp, BE @ Trix
Nov. 23 - Barcelona, SP @ Razzmatazz 2
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