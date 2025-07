アーセナルは今夏積極的な補強に動いている。



『The Sun』によると、アーセナルは今夏の移籍市場でクリスタル・パレスに所属する27歳のイングランド代表MFエベレチ・エゼ獲得のため金銭+所属選手を提示する可能性があるという。



クイーンズ・パーク・レンジャーズの下部組織出身であるエゼは2017年7月に同クラブのトップチームに昇格するとその後の2020年8月にはクリスタル・パレスに完全移籍。クリスタル・パレスでは加入以降主力として活躍しており、昨季もプレミアリーグ34試合で8ゴール8アシスト、マンチェスター・シティとのFAカップ決勝では決勝点を挙げてクラブを優勝に導くなど圧巻の存在感を見せていた。





