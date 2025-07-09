８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．３３ドル（＋０．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３１６．９ドル（－２５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６４７．２セント（－１４．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．００セント（＋３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１１．００セント（－７．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２４．２５セント（－７．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．２９（＋３．０１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．３３ドル（＋０．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３１６．９ドル（－２５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６４７．２セント（－１４．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．００セント（＋３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１１．００セント（－７．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２４．２５セント（－７．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．２９（＋３．０１）
出所：MINKABU PRESS