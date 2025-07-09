・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６８．３３ドル（＋０．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３１６．９ドル（－２５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３６４７．２セント（－１４．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４３．００セント（＋３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１１．００セント（－７．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２４．２５セント（－７．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３０２．２９（＋３．０１）

出所：MINKABU PRESS