¤Ê¤ß¤À¿§¤Î¾Ã¤·¤´¤à¡¦Âì¸ý°¦Æà¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼Èþ¥Ü¥Ç¥£¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¡È°¦¤é¤·¤µ¡É¤ËÃíÌÜ
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤ß¤À¿§¤Î¾Ã¤·¤´¤à¤ÎÂì¸ý°¦Æà¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖShe is so Lovely¡×¤¬¡¢7·î8Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛLinQ¹âÌÚÍªÌ¤¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤ÄÁÖ¤ä¤«¿åÃåSHOTÈäÏª¡ªÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¿¥«¥é¥â¥Î¡×È¯Çä
º£Ç¯12·î29Æü¤ËKanadevia Hall¡ÊTOKYO DOME CITY HALL¡Ë¤Ç¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ß¤À¿§¤Î¾Ã¤·¤´¤à¡£º£²ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÂì¸ý¤ÎÈëÂ¢¥«¥Ã¥È¤òÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
º£ºî¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¡£¼«Á³ÂÎ¤Î¾Ð´é¤«¤é¥¯¡¼¥ë¤ÇÑ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈà½÷¤Î¡Èso cute¡É¤Ê»Ñ¤¬ËþºÜ¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¸ø±à¤ÇÍ·¤Ö»Ñ¤ä¡¢¾ð½ïÅª¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Èà½÷¤Î»ý¤ÄÈþ¤·¤µ¤Ê¤É¡¢ºÇ¹â¤ÊÂì¸ý°¦Æà¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¸µµ¤¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëÈà½÷¤Î°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢ËþÂ¤Ç¤¤ë1ºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£