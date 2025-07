Googleは7日(現地時間)、スマートフォン(スマホ)など向けプラットフォーム「Android」などにおける月次セキュリティーパッチの2025年6月分を告示し、同社が月次でセキュリティーパッチを提供するようになって以降で初のセキュリティーパッチなしとなっています。また同社は7日(現地時間)、セキュリティーパッチはありませんが、不具合を修正した2025年7月分のソフトウェア更新を「Made by Google」として「Pixel」ブランドのスマホやタブレット向けに同日より提供開始しており、来週にかけて順次提供するとお知らせしています。

ソフトウェア更新はネットワーク経由によるアップデート(OTA)が配信開始されているほか、ファクトリーイメージも公開されており、対象となるタブレット「Pixel Tablet」やスマホ「Pixel 9a」および「Pixel 9」、「Pixel 9 Pro」、「Pixel 9 Pro XL」、「Pixel 9 Pro Fold」、「Pixel Fold」、「Pixel 8a」、「Pixel 8」、「Pixel 8 Pro」、「Pixel 7a」、「Pixel 7」、「Pixel 7 Pro」、「Pixel 6a」では無料で実施できます。更新後のビルド番号は日本を含むグローバルで各機種で「BP2A.250705.008」とのことで、修正される不具合は各機種でAndroid Autoなどのアプリでよりスムーズな視覚体験を改善および特定の状況下でのWi-Fi接続の安定性とパフォーマンスを改善をするための修正が行われているということです。なお、現時点で「Pixel 6」および「Pixel 6 Pro」には2025年7月分のソフトウェア更新は提供されていませんが、恐らく修正される不具合がこれらの機種にはないためだと思われます。Pixelシリーズにはセキュリティーパッチや不具合を修正するソフトウェア更新が毎月提供されており、2025年7月分のセキュリティーパッチはCVEに登録されている分ではAndroidおよびPixel、Wear OS、Pixel Watch、Android Automotive OSともになしとなっています。そのため、Pixelシリーズのスマホ・タブレットにおける月次のソフトウェア更新は不具合の修正のみとなっています。なお、更新ファイルサイズはPixel 9 Pro XLでは35.36MBとなっています。

記事執筆:memn0ck

