９日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・マネーストック
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 中・消費者物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・卸売在庫
２３：００ 米・卸売売上高
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＡＢＣマート<2670>，トレファク<3093>，アズ企画<3490>，ＳＨＩＦＴ<3697>，東京個別<4745>，ベル２４ＨＤ<6183>，ゲームウィズ<6552>，古野電<6814>，ライトオン<7445>，サイゼリヤ<7581>，マニー<7730>，宝＆ＣＯ<7921>，タカキュー<8166>，プログリット<9560>，ミニストップ<9946>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・マネーストック
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 中・消費者物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２３：００ 米・卸売在庫
２３：００ 米・卸売売上高
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＡＢＣマート<2670>，トレファク<3093>，アズ企画<3490>，ＳＨＩＦＴ<3697>，東京個別<4745>，ベル２４ＨＤ<6183>，ゲームウィズ<6552>，古野電<6814>，ライトオン<7445>，サイゼリヤ<7581>，マニー<7730>，宝＆ＣＯ<7921>，タカキュー<8166>，プログリット<9560>，ミニストップ<9946>
出所：MINKABU PRESS