¡ãµÏ¿ÅªHIT¤·¤¿¥³¥é¥Ü¡ä¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û40¡¦50Âå¤Î²Æ¤Ë¡ª¡ÖÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤ÎÂç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSEASON REASON by Lin.&Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó ¥¢¥ó¥É ¥ì¥Ã¥É¡Ë¡×¤È¡¢¿Íµ¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¤¥¬¥ê¥·¥Î¥Ö¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬ÂÔË¾¤ÎºÆÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢¾®´é¤ä²ÚÔú¸«¤¨¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â40¡¦50Âå¤Î²Æ¥³ー¥Ç¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤»¤ë¡ÖÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¸À¤¨¤½¤¦¡£Çä¤êÀÚ¤ìÁ°¤Ë¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÇò¶ß¤Ç´é¤Þ¤ï¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯±é½Ð
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¶ßÉÕ¤ÃÊ¥Üー¥ë¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\1,419¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾®¤µ¤ÊÇò¶ß¤¬´é¤Þ¤ï¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤ë¥×¥ë¥ªー¥Ðー¤Ï¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤ºÃå¤é¤ì¤ÆÂç¿Í¤Î²Æ¥³ー¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¾åÉÊ¤Ê¥Ð¥¤¥«¥éー¤È¤ä¤ä¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÉ½ÌÌ´¶¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÃÊ¥Üー¥ë¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ç¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ä¤Ä¡¢Ä¹¤á¤ÎÁ°Î©¤Æ¤Ç¾åÈ¾¿È¤ò¤¹¤Ã¤¤ê²ÚÔú¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿þ¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¡£
¥·¥ãー¥×¤ÊV¥Í¥Ã¥¯¤ÈÂç¤¤á¥é¥Ã¥Õ¥ë¤Ç¾®´é¸«¤¨
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Õ¥ê¥ë¥«¥éー¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\1,419¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Î©ÂÎÅª¤Ê¥é¥Ã¥Õ¥ë¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡£¥é¥Ã¥Õ¥ë¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤Ç¾®´é¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¡¢¸ª¤äÆó¤ÎÏÓ¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·¥ãー¥×¤ÊV¥«¥Ã¥È¤Î¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤¬¤Û¤É¤è¤¯È´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢Âç¿Í¤Î¾åÉÊ¤µ¤â¥ー¥×¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¥é¥Ã¥Õ¥ëÉôÊ¬¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Ê¤«¤Ë¤âÍ·¤Ó¿´¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãå¤ë¤À¤±¤Ç²ÚÔú¸«¤¨¤·¤½¤¦¤Ê¾åÉÊ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¥Ù¥¹¥È + ¥³¥¯ー¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×\2,970¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¹¥êー¥Ö¤¬Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ù¥¹¥È¤È¡¢½Ü¤Î¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤Î¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¿È¤ÎÆù´¶¤ò½¦¤ï¤º¤¹¤Ã¤¤êÃå¤é¤ì¤½¤¦¡£¥Ù¥¹¥È¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ü¥¿¥ó¤ä¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥ê¥Ü¥ó·ë¤Ó¤¬¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¾åÉÊ¤Ê¥Ùー¥¸¥å¤È¥âー¥É¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢Ã±ÉÊ¤Ç¤âÃå²ó¤·ÎÏÍ¥½¨¤Ç¤¹¡£
ÇØÃæ¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤È©¸«¤»¤ÇÈ´¤±´¶¤òÅº¤¨¤Æ
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡Ö¸å¤í¥ê¥Ü¥ó¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\2,420¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÎÃ¤·¤²¤Ê¡¢¥Ü¥ê¥åー¥àÂµ¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¤¯¤ë¤Ö¤·¤Ë¤«¤«¤ë¥í¥ó¥°¾æ¤Ê¤¬¤é¡¢¶»²¼¤Î¥¿¥Ã¥¯¤Ç¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¯¤Ó¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÚÔú¸«¤¨¤¹¤ë1Ãå¤Ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥ó·ë¤Ó¤È¥Ø¥ë¥·ー¤ÊÈ©¸«¤»¤Ç¤³¤Ê¤ì´¶¥¢¥Ã¥×¡£1Ëç¤Ç¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¼çÌòµé¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢2,000±ßÂæ¤È¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¤Û¤«¡¢ÌµÃÏ¤Î¹õ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏSEASON REASON by Lin.&Red½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Emi.S