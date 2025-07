ガザに焦点を当てたドキュメンタリー番組の放送を上層部に拒否されたことなどをきっかけに、BBCのジャーナリストたちが中心となってBBCのロビー・ギブ取締役に解任を求める書簡を作成し、公表しました。書簡には「イスラエルを批判するような報道ができなくなっている」などとする告発が含まれていました。BBC staff: we're forced to do pro-Israel PR

https://www.owenjones.news/p/bbc-staff-were-forced-to-do-pro-israelBBC faces new questions over board member Robbie Gibb's Gaza coverage influence | Middle East Eyehttps://www.middleeasteye.net/news/bbc-faces-new-questions-role-robbie-gibb-israel-gaza-coverage書簡公開のきっかけとなったのは、BBCが独立系制作会社のBasement Filmsに依頼して作らせたドキュメンタリー映像「ガザ:攻撃を受ける医師たち(Gaza: Doctors Under Attack)」が、BBCの上層部によって放送を拒否された一件でした。この映像は、イスラエルとパレスチナの紛争が続く中、ガザで活動するパレスチナ人医療従事者の証言やイスラエル軍による病院への攻撃などについてまとめあげたもので、イスラエル軍による国際法違反の疑惑を検証した内容だと評価されています。2025年4月、BBCの上層部は「偏見を生み出すリスクがある」として制作を一時停止させ、「ガザに焦点を当てた別のドキュメンタリーの見直しが行われている間は放送できない」との理由からその後数カ月にわたって放送を承認せず、同年6月に放送を中止する判断を下しました。結局、この番組はイギリスの公共放送であるチャンネル4によって、2025年7月2日に放送されました。チャンネル4が番組を放送する直前、BBCのジャーナリストら123人が署名した書簡が公開されました。An Open Letter to BBC Management - Google ドキュメントhttps://docs.google.com/document/d/1n3926pSPNwXd8j7I716CBJEzqT_vJjdab6cOQkFCCXk/この書簡は、BBCのジャーナリストやメディア業界関係者からBBCの取締役に宛てたもので、イスラエルおよびパレスチナを報道するに当たり不透明な検閲が行われている社内慣行に懸念を表明する内容となっています。書簡によると、「ガザ:攻撃を受ける医師たち」の放送拒否は、BBC内部で以前から続く政治的な意思決定の一環に過ぎず、BBCは決して、イスラエルに関連する情報を偏りなく報じているとは言えない状況にあるとのことです。具体的には、BBCは反パレスチナ的な差別主義に支配されており、上層部はイスラエル政府を批判していると見なされることを恐れて不透明な検閲を実施していること、BBCがガザとヨルダン川西岸地区で起こっていることを報じる内容と、視聴者が人権団体、国連職員、現地のジャーナリストなど複数の信頼できる情報源を通じて目撃している現実との間には大きな隔たりがあり、特にニュース報道はパレスチナ人が体験する戦争の現実を適切に伝達できていないと考えられることなどが記されています。こうした状況について、書簡では「BBCがイスラエル政府と軍隊のPRを行っているように感じられることが多々あり、これはBBCの全員にとって大きな恥と懸念の種となるべき事案です」と指摘されています。加えて、BBC取締役とBBC編集基準委員会に所属するロビー・ギブ氏が名指しで非難されている点が特徴です。ジャーナリストであるギブ氏は保守党のテリーザ・メイ元首相の政治顧問を務めた人物で、反パレスチナ的でしばしば差別的なコンテンツを繰り返し掲載してきたとされるメディア「The Jewish Chronicle」と深いつながりがあるとされています。ギブ氏はBBCの意思決定に携わっており、「ガザ:攻撃を受ける医師たち」の放送決定にも関与していることから、BBCがこのような影響力のある人物の思想を無視できないような環境になっていることは問題だと、書簡で伝えられています。書簡の末尾では、「BBCの報道は『イスラエル優先』の枠組みを強化するもので、私たちの信頼性を損なうものとなっており、署名したBBC職員、フリーランサー、業界関係者は、BBCのイスラエルとパレスチナに関する報道が視聴者の期待する基準に満たないことに強い懸念を抱いています。私たちは、ロビー・ギブ氏が取締役および編集基準委員会の一員としての役割を維持するのは不可能だと考えています。BBCに対し、より良い報道を求め、中立性、正直さ、偏りや恐れのない報道という私たちの価値観に再コミットすることを呼びかけます」と締めくくられ、その後に123人のBBC職員の匿名の署名と、308人の業界関係者の署名が記されました。